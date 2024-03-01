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Джошуа та Нганну з'ясували, чий удар сильніший

1 березня 2024 14:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Джошуа та Нганну з'ясували, чий удар сильніший
Ентоні Джошуа на розважальному шоу. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Боксер Ентоні Джошуа та колишній боєць UFC Френсіс Нганну продовжують підготовку до очного бою. Вже за тиждень вони проведуть поєдинок за правилами боксу.

Нганну заочно продемонстрував, що не поступається Джошуа за силою удару, повідомляє talkSPORT.

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Восьмого березня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане протистояння Ентоні Джошуа та Френсіса Нганну. Ексчемпіон UFC мріє про перемогу над колишнім володарем декількох боксерських поясів.

Нганну пішов в атаку на Джошуа

Камерунський боєць перевершив досягнення британського боксера, який Джошуа встановив на шоу Грема Нортона у 2017 році. Гості розважальної передачі виміряли силу удару на спеціальному автоматі у вигляді боксерської груші.

Ей Джей дозволив випробувати сили акторам Рейчел Вайс, Мартіну Фріману та Грегу Девісу, після чого зняв піджак і сам підійшов до автомата. Інші гості набрали 182, 594 та 632 очок відповідно, після чого Джошуа продемонстрував свій коронний удар. Його показник виявився рекордним — 848 балів.

Однак Френсіс Нганну перевершив досягнення свого майбутнього суперника. У рамках підготовки до бою з Ентоні Джошуа камерунець також виміряв силу удару.

Френсіс Нганну
Френсіс Нганну після дебютного боксерського бою. Фото: скриншот YouTube

Попри те, що він зробив це на іншому автоматі, результат все одно вражає. Нганну набрав рекордні 999 балів.

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спорт
бокс
Ентоні Джошуа
Френсіс Нганну
Джошуа — Нганну

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