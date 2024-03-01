Джошуа та Нганну з'ясували, чий удар сильніший

Ентоні Джошуа на розважальному шоу. Фото: скриншот YouTube

Боксер Ентоні Джошуа та колишній боєць UFC Френсіс Нганну продовжують підготовку до очного бою. Вже за тиждень вони проведуть поєдинок за правилами боксу.

Нганну заочно продемонстрував, що не поступається Джошуа за силою удару, повідомляє talkSPORT.

Читайте також:

Восьмого березня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане протистояння Ентоні Джошуа та Френсіса Нганну. Ексчемпіон UFC мріє про перемогу над колишнім володарем декількох боксерських поясів.

Нганну пішов в атаку на Джошуа

Камерунський боєць перевершив досягнення британського боксера, який Джошуа встановив на шоу Грема Нортона у 2017 році. Гості розважальної передачі виміряли силу удару на спеціальному автоматі у вигляді боксерської груші.

Ей Джей дозволив випробувати сили акторам Рейчел Вайс, Мартіну Фріману та Грегу Девісу, після чого зняв піджак і сам підійшов до автомата. Інші гості набрали 182, 594 та 632 очок відповідно, після чого Джошуа продемонстрував свій коронний удар. Його показник виявився рекордним — 848 балів.

Однак Френсіс Нганну перевершив досягнення свого майбутнього суперника. У рамках підготовки до бою з Ентоні Джошуа камерунець також виміряв силу удару.

Френсіс Нганну після дебютного боксерського бою. Фото: скриншот YouTube

Попри те, що він зробив це на іншому автоматі, результат все одно вражає. Нганну набрав рекордні 999 балів.

Нагадаємо, "Динамо" може залишитися без капітана — Буяльський чекає на трансфер.

Дружина Роналду забрала дітей й залишила Кріштіану.

"Жирона" продасть Циганкова — куди перейде українець.

"Динамо" знайшло гравця на позицію захисника та готує трансфер.

Голкіпер Андрій Лунін піде з "Реала" — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу.