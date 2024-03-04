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Известна стоимость трансляции боя Джошуа — Нганну в Украине

4 марта 2024 22:38
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Известна стоимость трансляции боя Джошуа — Нганну в Украине
Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну. Фото: instagram.com/anthonyjoshua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Саудовской Аравии 8 марта состоится главное боксерское шоу месяца. Во главе турнира сразятся супертяжеловесы Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну.

Все шоу можно будет официально посмотреть в Украине, сообщил портал Новини.LIVE.

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Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну
Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Где в Украине покажут бой Джошуа — Нганну

В поединке бывшего двукратного объединенного чемпиона по боксу в супертяжелом весе Джошуа и экс-чемпиона UFC Нганну определится следующий соперник для победителя двух боев за абсолютное чемпионство между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Официально поединок покажет стриминговая платформа DAZN. Стоимость показа PPV будет составлять 20 долларов — 766 гривен.

Боксерское шоу в Эр-Рияде начнется с андеркарта в 18.00 по киевскому времени. Главное событие стартует после 00.30.

Джошуа за свою карьеру выиграл 27 поединков, 24 нокаутами. Еще трижды он проиграл — дважды Усику и один раз Энди Руису-младшему.

Нганну имел рекорд в ММА из 17 побед и трех поражений. В боксе он уступил Тайсону Фьюри.

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе. 

Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — "Барселона" сделала заявление по игрокам.

Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом. 

Клуб из Англии сделал "Реалу" официальное предложение по трансферу Лунина.

бокс
Энтони Джошуа
Фрэнсис Нганну
супертяжелый вес
профессиональный бокс
Джошуа — Нганну

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