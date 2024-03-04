Известна стоимость трансляции боя Джошуа — Нганну в Украине

Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

В Саудовской Аравии 8 марта состоится главное боксерское шоу месяца. Во главе турнира сразятся супертяжеловесы Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну.

Все шоу можно будет официально посмотреть в Украине, сообщил портал Новини.LIVE.

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Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Где в Украине покажут бой Джошуа — Нганну

В поединке бывшего двукратного объединенного чемпиона по боксу в супертяжелом весе Джошуа и экс-чемпиона UFC Нганну определится следующий соперник для победителя двух боев за абсолютное чемпионство между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Официально поединок покажет стриминговая платформа DAZN. Стоимость показа PPV будет составлять 20 долларов — 766 гривен.

Боксерское шоу в Эр-Рияде начнется с андеркарта в 18.00 по киевскому времени. Главное событие стартует после 00.30.

Джошуа за свою карьеру выиграл 27 поединков, 24 нокаутами. Еще трижды он проиграл — дважды Усику и один раз Энди Руису-младшему.

Нганну имел рекорд в ММА из 17 побед и трех поражений. В боксе он уступил Тайсону Фьюри.

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