Усика викликали на поєдинок — Хргович готовий замінити Ф'юрі

Чемпіон світу Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик знайшов суперника, який замінить Тайсона Ф'юрі. Раніше британець знявся з бою через отримане в спарингу розсічення.

У соцмережах виклик українцеві кинув обов'язковий претендент за версією IBF хорват Філіп Хргович.

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Хорватський боксер Філіп Хргович. Фото: instagram.com/filip_hrgovic

Усик все ж таки поб'ється 17 лютого

Як тільки з'явилася новина про зняття Ф'юрі з бою, команда Усика почала працювати над тим, щоб Хргович прийняв бій за два тижні до наміченої дати.

Хорват був єдиним варіантом, оскільки Усик зобов'язаний провести з ним титульний поєдинок. Спочатку планувалося, що Олександр мав провести бій із Філіпом, але несподівано виник шанс стати абсолютним чемпіоном.

Очікувалося, що після бою Усик — Ф'юрі у переможця відберуть титул IBF і його розіграє Хргович із другим номером рейтингу. Проте травма Ф'юрі дозволить українцеві захистити титул і у разі перемоги Олександр і Тайсон зможуть провести два бої за всі чотири пояси, яких у них не відберуть.

Під питанням була лише готовність Хрговича взяти бій за два тижні до вечора боксу. Проте він сам викликав українця на поєдинок.

"Коли Тайсон Ф'юрі травмувався, я готовий побитися. Давай, Усику, ти завинив мені бій. Настав час нарешті зустрітися зі мною віч-на-віч", — сказав Хргович.

Зазначимо, що бій Усик — Хргович може выдбутися не в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії, як планувалося раніше.

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