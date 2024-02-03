Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бокс arrow Усика викликали на поєдинок — Хргович готовий замінити Ф'юрі arrow

Усика викликали на поєдинок — Хргович готовий замінити Ф'юрі

3 лютого 2024 07:19
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усика викликали на поєдинок — Хргович готовий замінити Ф'юрі
Чемпіон світу Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик знайшов суперника, який замінить Тайсона Ф'юрі. Раніше британець знявся з бою через отримане в спарингу розсічення.

У соцмережах виклик українцеві кинув обов'язковий претендент за версією IBF хорват Філіп Хргович.

Читайте також:
Філіп Хргович
Хорватський боксер Філіп Хргович. Фото: instagram.com/filip_hrgovic

Усик все ж таки поб'ється 17 лютого

Як тільки з'явилася новина про зняття Ф'юрі з бою, команда Усика почала працювати над тим, щоб Хргович прийняв бій за два тижні до наміченої дати.

Хорват був єдиним варіантом, оскільки Усик зобов'язаний провести з ним титульний поєдинок. Спочатку планувалося, що Олександр мав провести бій із Філіпом, але несподівано виник шанс стати абсолютним чемпіоном.

Очікувалося, що після бою Усик — Ф'юрі у переможця відберуть титул IBF і його розіграє Хргович із другим номером рейтингу. Проте травма Ф'юрі дозволить українцеві захистити титул і у разі перемоги Олександр і Тайсон зможуть провести два бої за всі чотири пояси, яких у них не відберуть.

Під питанням була лише готовність Хрговича взяти бій за два тижні до вечора боксу. Проте він сам викликав українця на поєдинок.

"Коли Тайсон Ф'юрі травмувався, я готовий побитися. Давай, Усику, ти завинив мені бій. Настав час нарешті зустрітися зі мною віч-на-віч", — сказав Хргович.

Зазначимо, що бій Усик — Хргович може выдбутися не в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії, як планувалося раніше.

Нагадаємо, Трубін піде з "Бенфіки" — відомо, скільки хочуть заробити португальці.

Модріч завершує кар'єру — стала відома дата.

Циганков дізнається про свій новий клуб у квітні — є два варіанти.

Шовковський виправив помилку Луческу в "Динамо" — про що йдеться.

Супряга попрощався з "Динамо" — що відомо.

Холанд вибрав новий клуб і готується до гучного трансферу.

Шовковський виправив помилку Луческу в "Динамо" — про що йдеться.

Олександр Усик
бокс
Філіп Хргович
професійний бокс
українські боксери
Бій Усик — Хргович

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі