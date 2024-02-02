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Фʼюрі знявся з бою з Усиком — у чому причина

2 лютого 2024 21:42
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Фʼюрі знявся з бою з Усиком — у чому причина
Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Бій Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі знову перенесено. Британський боксер поскаржився на пошкодження обличчя напередодні найочікуванішої події у світі боксу цього року.

Заяву про перенесення бою опублікував Френк Воррен, передає Новини.LIVE

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Як виявилось, у Тайсона серйозне розсічення, яке не дозволить йому вийти на поєдинок. І фото Ф'юрі це підтверджує.

Хоча спочатку були думки, що це грим та постанова, щоб підняти градус протистояння.

Ф'юрі вибачився перед командою Усика

Але ні. Пізніше Ф'юрі сам підтвердив отриману травму і вибачився перед командою Усика.

 

 "Я абсолютно спустошений після того, як довго готувався до цього бою і був у такій чудовій формі. Мені шкода всіх, хто брав участь у цій грандіозній події, і я старанно працюватиму над перенесенням дати бою, як тільки око заживе. Я можу тільки перепросити всіх, кого це торкнулося, включаючи мою власну команду, команду Усика, бійців андеркарда, партнерів і вболівальників, а також наших господарів і моїх друзів у Королівстві Саудівської Аравії", — сказав Ф'юрі.

Бій, який мав відбутися 17 лютого, відкладено на невизначений час. Про нову дату бою інформації немає, але раніше деякі експерти підозрювали, що Ф'юрі може якось вплинути на дату поєдинку, щоб отримати більше часу на підготовку.

Тепер за чутками деяких ЗМІ Усик битиметься з Хрговичем.

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Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Філіп Хргович
Бій Усик — Ф'юрі

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