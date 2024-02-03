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Усика вызвали на поединок — Хргович готов заменить Фьюри

3 февраля 2024 07:19
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Агабекян Карен
редактор
Усика вызвали на поединок — Хргович готов заменить Фьюри
Чемпион мира Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик нашел соперника, который заменит Тайсона Фьюри. Ранее британец снялся с боя из-за полученного в спарринге рассечения.

В соцсетях вызов украинцу бросил обязательный претендент по версии IBF хорват Филип Хргович.

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Хорватский боксер Филип Хргович. Фото: instagram.com/filip_hrgovic

Усик все же будет драться 17 февраля

Как только появилась новость о снятии Фьюри с боя, команда Усика начала работать над тем, чтобы Хргович принял бой за две недели до намеченной даты.

Хорват был единственным вариантом, поскольку Усик обязан провести с ним титульный поединок. Изначально планировалось, что Александр должен был провести бой с Филипом, но неожиданно возник шанс стать абсолютным чемпионом.

Ожидалось, что после боя Усик — Фьюри у победителя отберут титул IBF и его разыграет Хргович со вторым номером рейтинга. Однако травма Фьюри позволит украинцу защитить титул и в случае победы Александр и Тайсон смогут провести два боя за все четыре пояса, которых у них не отберут.

Под вопросом была лишь готовность Хрговича принять бой за две недели до вечера бокса. Однако он сам вызвал украинца на поединок.

"Когда Тайсон Фьюри травмировался, я готов подраться. Давай, Усик, ты должен мне бой. Пришло время наконец-то встретиться со мной лицом к лицу", — сказал Хргович.

Отметим, что бой Усик — Хргович может пройти не в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, как планировалось ранее.

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Бой Усик — Хргович

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