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Усик у рейтингу найкращих боксерів світу Р4Р від The Ring — яке місце в українця

14 лютого 2024 22:36
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Усик у рейтингу найкращих боксерів світу Р4Р від The Ring — яке місце в українця
Олександр Усик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український боксер Олександр Усик впевнено продовжує тримати місце у ТОП-3 престижного рейтингу. Авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений список найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії.

Подробиці рейтингу в матеріалі Новини.LIVE.

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Поступається Усик поки що лише двом спортсменам. Лідером досі є Теренс Кроуфорд, а на другому місці — Наоя Іноуе.

Єдина зміна сталася на 10-й позиції. Теофімо Лопес, який нещодавно здобув не дуже впевнену перемогу, спірним рішенням суддів над Джемейном Ортісом, покинув список найкращих. Його замінив Джессі Родрігес, який відправив у технічний нокаут Санні Едвардса.

ТОП-10 Р4Р від The Ring:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Наоя Іноуе
  3. Олександр Усик
  4. Канело Альварес
  5. Артур Бетербієв
  6. Дмитро Бівол
  7. Девін Хейні
  8. Еррол Спенс
  9. Джервонта Девіс
  10. Джессі Родрігес

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Президент "Динамо" Ігор Суркіс розкритикував команду після одного із невдалих матчів.

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Олександр Усик
бокс
Девін Хейні
Теофімо Лопес
Наоя Іноуе
Теренс Кроуфорд

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