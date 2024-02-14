Усик у рейтингу найкращих боксерів світу Р4Р від The Ring — яке місце в українця

Олександр Усик. Фото: Reuters

Український боксер Олександр Усик впевнено продовжує тримати місце у ТОП-3 престижного рейтингу. Авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений список найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії.

Подробиці рейтингу в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Поступається Усик поки що лише двом спортсменам. Лідером досі є Теренс Кроуфорд, а на другому місці — Наоя Іноуе.

Best Fights of 2023;

Jesse Rodríguez RTD9 Sunny Edwards.

12/16/2023. pic.twitter.com/WdEaH71pyt — 𝗧𝗮𝗵𝗷 𝗥. 🥀 (@BoxingJournaIs) January 7, 2024

Єдина зміна сталася на 10-й позиції. Теофімо Лопес, який нещодавно здобув не дуже впевнену перемогу, спірним рішенням суддів над Джемейном Ортісом, покинув список найкращих. Його замінив Джессі Родрігес, який відправив у технічний нокаут Санні Едвардса.

ТОП-10 Р4Р від The Ring:

Теренс Кроуфорд Наоя Іноуе Олександр Усик Канело Альварес Артур Бетербієв Дмитро Бівол Девін Хейні Еррол Спенс Джервонта Девіс Джессі Родрігес

Нагадаємо, у "Борнмуті" вирішили продати Іллю Забарного. Є кілька претендентів на захисника.

"Барселона" може звільнити Хаві за тиждень — нового тренера вже обрано.

Лідер "Барселони" погодився на трансфер до іншого клубу. На нього претендують дві відомі команди.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розкритикував команду після одного із невдалих матчів.

Родрі посварив Ліонеля Мессі з Хаві Ернандесом та Іньєстою.