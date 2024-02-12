Бій Усик — Ф'юрі — відомо, хто може стати запасним боксером

Ф'юрі проти Усика. Фото: скриншот

Організатори поєдинку між чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO українцем Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі можуть підстрахувати свою головну подію. З'явився боксер, який погодився вийти на заміну.

Заміною у майбутньому поєдинку погодився бути ексчемпіон світу Ентоні Джошуа, повідомив портал TalkSport.

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Ентоні Джошуа та Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Третій бій Джошуа та Усика став ближчим

За словами промоутера Джошуа Едді Хірна, Ентоні готовий битися з Ф'юрі або Усиком, якщо бій знову зірветься.

Промоутер зазначив, що цей бій буде можливим, якщо Джошуа легко переможе Френсіса Нганну. Їхній поєдинок призначено на 8 березня в Саудівській Аравії.

"Дивно, що Джошуа збирається провести чотири боксерські поєдинки за всього одинадцять місяців. Це вражаюче. Хоча, звичайно, в якийсь момент йому, можливо, буде потрібний відпочинок, але якщо "Ей Джей" успішно впорається з Нганну і надасться подібна можливість, то він готовий зустрітися у поєдинку з Ф'юрі або Усиком", — зазначив Хірн.

Джошуа раніше двічі боксував з Усиком і обидва програв рішеннями суддів. Поєдинок з Ентоні не раз намагалися організувати, але жодного разу не вийшло з вини Тайсона.

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