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Бій Усик — Ф'юрі — відомо, хто може стати запасним боксером

12 лютого 2024 12:01
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Агабекян Карен
редактор
Бій Усик — Ф'юрі — відомо, хто може стати запасним боксером
Ф'юрі проти Усика. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Організатори поєдинку між чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO українцем Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі можуть підстрахувати свою головну подію. З'явився боксер, який погодився вийти на заміну.

Заміною у майбутньому поєдинку погодився бути ексчемпіон світу Ентоні Джошуа, повідомив портал TalkSport.

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Ентоні Джошуа та Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Третій бій Джошуа та Усика став ближчим

За словами промоутера Джошуа Едді Хірна, Ентоні готовий битися з Ф'юрі або Усиком, якщо бій знову зірветься.

Промоутер зазначив, що цей бій буде можливим, якщо Джошуа легко переможе Френсіса Нганну. Їхній поєдинок призначено на 8 березня в Саудівській Аравії.

"Дивно, що Джошуа збирається провести чотири боксерські поєдинки за всього одинадцять місяців. Це вражаюче. Хоча, звичайно, в якийсь момент йому, можливо, буде потрібний відпочинок, але якщо "Ей Джей" успішно впорається з Нганну і надасться подібна можливість, то він готовий зустрітися у поєдинку з Ф'юрі або Усиком", — зазначив Хірн.

Джошуа раніше двічі боксував з Усиком і обидва програв рішеннями суддів. Поєдинок з Ентоні не раз намагалися організувати, але жодного разу не вийшло з вини Тайсона.

Нагадаємо, англійський "Борнмут" збирається продати кілька футболістів — серед них гравець збірної України Ілля Забарний.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс різко розкритикував команду через серію невдалих матчів на зборах у Туреччині. 

У Німеччині стався інцидент, який завершився смертю молодого гравця збірної України. Він помер у результаті нападу на ґрунті національної приналежності.

Тим часом колишній футболіст київського "Динамо" змінив команду та яскраво дебютував у новому чемпіонаті.

А донецький "Шахтар" може втратити перспективного гравця, який відмовляється виступати у чемпіонаті України.

Олександр Усик
бокс
Ентоні Джошуа
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі
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українські боксери

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