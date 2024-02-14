Усик в рейтинге лучших боксеров мира Р4Р от The Ring — какое место у украинца

Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Усик уверенно продолжает удерживать место в Топ-3 престижного рейтинга. Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный список лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Подробности рейтинга в материале Новини.LIVE.

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Уступает Усик пока только двум спортсменам. Лидером до сих пор является Теренс Кроуфорд, а на втором месте Наоя Иноуэ.

Best Fights of 2023;

Jesse Rodríguez RTD9 Sunny Edwards.

12/16/2023. pic.twitter.com/WdEaH71pyt - 𝗧𝗮𝗵𝗷 𝗥. 🥀 (@BoxingJournaIs) January 7, 2024

Единственное изменение произошло на 10-й позиции. Теофимо Лопес, недавно одержавший не очень уверенную победу, спорным решением судей над Джемейном Ортисом, покинул список лучших. Его заменил Джесси Родригес, отправивший в технический нокаут Санни Эдвардса.

Топ-10 Р4Р от The Ring:

Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Александр Усик Каннело Альварес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Девин Хейни Эррол Спенс Джервонта Дэвис Джесси Родригес

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