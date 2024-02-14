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Усик в рейтинге лучших боксеров мира Р4Р от The Ring — какое место у украинца

14 февраля 2024 22:36
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Усик в рейтинге лучших боксеров мира Р4Р от The Ring — какое место у украинца
Александр Усик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский боксер Александр Усик уверенно продолжает удерживать место в Топ-3 престижного рейтинга. Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный список лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Подробности рейтинга в материале Новини.LIVE.

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Уступает Усик пока только двум спортсменам. Лидером до сих пор является Теренс Кроуфорд, а на втором месте Наоя Иноуэ.

Единственное изменение произошло на 10-й позиции. Теофимо Лопес, недавно одержавший не очень уверенную победу, спорным решением судей над Джемейном Ортисом, покинул список лучших. Его заменил Джесси Родригес, отправивший в технический нокаут Санни Эдвардса.

Топ-10 Р4Р от The Ring:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Наоя Иноуэ
  3. Александр Усик
  4. Каннело Альварес
  5. Артур Бетербиев
  6. Дмитрий Бивол
  7. Девин Хейни
  8. Эррол Спенс
  9. Джервонта Дэвис
  10. Джесси Родригес

Напомним, в "Борнмуте" решили продать Илью Забарного. Есть несколько претендентов на защитника. 

"Барселона" может уволить Хави через неделю — новый тренер уже выбран.

Лидер "Барселоны" согласился на трансфер в другой клуб. На него претендуют две известные команды.

Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал команду после одного из неудачных матчей.

Родри поссорил Лионеля Месси с Хави Эрнандесом и Иньестой.

Александр Усик
бокс
Девин Хейни
Теофимо Лопес
Наоя Иноуэ
Теренс Кроуфорд

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