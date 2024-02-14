Усик в рейтинге лучших боксеров мира Р4Р от The Ring — какое место у украинца
Украинский боксер Александр Усик уверенно продолжает удерживать место в Топ-3 престижного рейтинга. Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный список лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Подробности рейтинга в материале Новини.LIVE.
Уступает Усик пока только двум спортсменам. Лидером до сих пор является Теренс Кроуфорд, а на втором месте Наоя Иноуэ.
Best Fights of 2023;- 𝗧𝗮𝗵𝗷 𝗥. 🥀 (@BoxingJournaIs) January 7, 2024
Jesse Rodríguez RTD9 Sunny Edwards.
12/16/2023. pic.twitter.com/WdEaH71pyt
Единственное изменение произошло на 10-й позиции. Теофимо Лопес, недавно одержавший не очень уверенную победу, спорным решением судей над Джемейном Ортисом, покинул список лучших. Его заменил Джесси Родригес, отправивший в технический нокаут Санни Эдвардса.
Топ-10 Р4Р от The Ring:
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Александр Усик
- Каннело Альварес
- Артур Бетербиев
- Дмитрий Бивол
- Девин Хейни
- Эррол Спенс
- Джервонта Дэвис
- Джесси Родригес
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