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Усик розповів, як відреагував, коли йому сказали про скасування бою з Ф'юрі

3 лютого 2024 23:38
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик розповів, як відреагував, коли йому сказали про скасування бою з Ф'юрі
Олександр Усик. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO Олександр Усик зізнався, що посміхнувся, коли дізнався про скасування бою проти власника титулу WBC Тайсона Ф’юрі. Раніше британець травмувався під час спарингу та знявся з бою.

Про це Усик розповів в прямій трансляції в Instagram.

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За словами Усика, коли йому повідомили цю новину, то він спарингував й не відразу зрозумів, що йому говорять. Коли дізнався про зняття Ф’юрі, то посміхнувся й пішов працювати.

"Я нормально ставлюся до всього, що відбувається в моєму житті.

Я робив заминку. Чи знав я, що бою не буде? В спарингу я отримав деякі настанови, але не зрозумів. Після нього Сергій Лапін сказав мені, що є гарна новина й ще гарніша. Я посміхнувся й пішов працювати", — сказав Усик.

Також Усик розповів, що на відміну від Ф’юрі, на момент відміни бою у нього були легкі тренування, а наступного тижня планувалось завершення підготовчого табору й початок відновлення до бою.

Зазначимо, що поєдинок Усика та Ф’юрі тепер має відбутися 18 травня.

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