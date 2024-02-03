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Усик рассказал, как отреагировал, когда ему сказали об отмене боя с Фьюри

3 февраля 2024 23:38
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Агабекян Карен
редактор
Усик рассказал, как отреагировал, когда ему сказали об отмене боя с Фьюри
Александр Усик. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO Александр Усик признался, что улыбнулся, когда узнал об отмене боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. Ранее британец травмировался во время спарринга и снялся с боя.

Об этом Усик рассказал в прямой трансляции в Instagram.

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По словам Усика, когда ему сообщили эту новость, он спарринговал и не сразу понял, что ему говорят. Когда узнал о снятии Фьюри, улыбнулся и пошел работать.

"Я нормально отношусь ко всему, что происходит в моей жизни.

Я делал заминку. Знал ли я, что боя не будет? В спарринге я получил некоторые наставления, но не понял. После него Сергей Лапин сказал мне, что есть хорошая новость и еще более хорошая. Я улыбнулся и пошел работать", — сказал Усик.

Также Усик рассказал, что в отличие от Фьюри на момент отмены боя у него были легкие тренировки, а на следующей неделе планировалось завершение подготовительного лагеря и начало восстановления в бою.

Отметим, что поединок Усика и Фьюри теперь должен состояться 18 мая.

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