Усик рассказал, как отреагировал, когда ему сказали об отмене боя с Фьюри

Александр Усик. Фото: скриншот

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO Александр Усик признался, что улыбнулся, когда узнал об отмене боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. Ранее британец травмировался во время спарринга и снялся с боя.

Об этом Усик рассказал в прямой трансляции в Instagram.

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По словам Усика, когда ему сообщили эту новость, он спарринговал и не сразу понял, что ему говорят. Когда узнал о снятии Фьюри, улыбнулся и пошел работать.

"Я нормально отношусь ко всему, что происходит в моей жизни.

Я делал заминку. Знал ли я, что боя не будет? В спарринге я получил некоторые наставления, но не понял. После него Сергей Лапин сказал мне, что есть хорошая новость и еще более хорошая. Я улыбнулся и пошел работать", — сказал Усик.

Также Усик рассказал, что в отличие от Фьюри на момент отмены боя у него были легкие тренировки, а на следующей неделе планировалось завершение подготовительного лагеря и начало восстановления в бою.

Отметим, что поединок Усика и Фьюри теперь должен состояться 18 мая.

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