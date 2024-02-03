Стало известно, сколько пропустит из-за травмы Тайсон Фьюри — когда будет бой с Усиком

Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

В команде британского чемпиона Тайсона Фьюри сообщили, что на возобновление для боя с Александром Усиком нужно примерно три месяца. Учитывая серьезную травму лица, необходимо нанести шесть швов.

Об этом заявил бывший абсолютный чемпион в сверхтяжелом весе Леннокс Льюис, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Британец провел аналогию с поединком "Цыганского короля" с Отто Валлиным, а также рассказал, что ждет Тайсона.

"Тайсону не повезло. Это повреждение находится на том же участке, что и то, которое он получил в бою с Валлином. Вероятно, ему понадобится примерно шесть швов и три месяца, чтобы восстановиться. Сага продолжается", — написал Льюис.

Бой будет весной

Добавим, что глава Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сделал официальное заявление об отмене боя. Организаторы не будут искать нового соперника для украинца и вернут билеты всем болельщикам. Сам поединок не состоится 17 февраля и будет перенесен на более поздний срок.

В свете Тысона Фури's unexpected injury, мы мечтаем о наших больших кошмарах для его свифта и полного восстановления 🙏

Как результат, хорошо остановленный #RingOfFire heavyweight шампиньона will be rescheduled

Нет приятно, ваши очки рефундируют на нас ❤️



Stay tuned for further… pic.twitter.com/S3tFsABEOZ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 2, 2024

То есть можно заключить, что бой состоится примерно в конце апреля или в мае. Это станет ясно, когда будут точные сроки возвращения британца. А ситуация со сроками восстановления прояснится после того, как врачи обследуют травму британца.

"На этом этапе все заинтересованные стороны, включая нашу, будут тщательно сотрудничать, чтобы как можно быстрее определиться с новой датой боя. Мы будем публиковать регулярные новости, чтобы держать всех в курсе последних событий", — написал Шейх.

Напомним, Криштиану Роналду подарил девушке часы за 100 тысяч долларов.

Владислав Супряга попрощался с "Динамо" — что известно.

Виктор Цыганков узнает свой новый клуб в апреле — есть два варианта.

Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" — известно, сколько хотят заработать португальцы.

Александр Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь.