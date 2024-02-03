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Стало известно, сколько пропустит из-за травмы Тайсон Фьюри — когда будет бой с Усиком

3 февраля 2024 15:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Стало известно, сколько пропустит из-за травмы Тайсон Фьюри — когда будет бой с Усиком
Тайсон Фьюри. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В команде британского чемпиона Тайсона Фьюри сообщили, что на возобновление для боя с Александром Усиком нужно примерно три месяца. Учитывая серьезную травму лица, необходимо нанести шесть швов.

Об этом заявил бывший абсолютный чемпион в сверхтяжелом весе Леннокс Льюис, передает Новини.LIVE.

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"Тайсону не повезло. Это повреждение находится на том же участке, что и то, которое он получил в бою с Валлином. Вероятно, ему понадобится примерно шесть швов и три месяца, чтобы восстановиться. Сага продолжается", — написал Льюис.

Бой будет весной

Добавим, что глава Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сделал официальное заявление об отмене боя. Организаторы не будут искать нового соперника для украинца и вернут билеты всем болельщикам. Сам поединок не состоится 17 февраля и будет перенесен на более поздний срок.

То есть можно заключить, что бой состоится примерно в конце апреля или в мае. Это станет ясно, когда будут точные сроки возвращения британца. А ситуация со сроками восстановления прояснится после того, как врачи обследуют травму британца.

"На этом этапе все заинтересованные стороны, включая нашу, будут тщательно сотрудничать, чтобы как можно быстрее определиться с новой датой боя. Мы будем публиковать регулярные новости, чтобы держать всех в курсе последних событий", — написал Шейх.

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Александр Усик
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі
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