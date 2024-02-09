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Усик придумав новий спосіб підготовки до бою з Ф'юрі

9 лютого 2024 13:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик придумав новий спосіб підготовки до бою з Ф'юрі
Олександр Усик на зборах "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик взяв паузу у підготовці до бою проти Тайсона Ф'юрі. Після одного із тренувань українець знову приїхав на базу футбольного клубу "Полісся".

Усик вийшов на поле і навіть забив гол, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Тайсон Ф'юрі отримав травму на одному з тренувань перед боєм з Олександром Усиком. Британцеві наклали 11 швів, і поєдинок було перенесено з 17 лютого на 18 травня. При цьому український боксер не гаяв часу. Він вирішив поновити кар'єру в іншому виді спорту.

Олександр Усик
Олександр Усик та професор Якуб Хіскі. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Усик забив гол

Поки Тайсон Ф'юрі заліковує ушкодження, через яке зірвався його бій з Олександром Усиком, український боксер не марнує часу. Боксер є футболістом клубу "Полісся", який виступає в українській Прем'єр-лізі. Контракт Усика з житомирською командою закінчиться лише влітку.

Український боксер знову відвідав "Полісся" і навіть вийшов на поле. Усику дали можливість пробити пенальті. Олександр майстерно виконав удар і розвів голкіпера з м'ячем по різних кутках воріт.

Крім цього Олександр Усик познайомив команду з Якубом Хіскі, професором та завідувач кафедри зі спортивної підготовки університету Катовіце. Він допомагає українському чемпіону готуватись до бою з Тайсоном Ф'юрі. Хіскі розповів футболістам про фізичну підготовку та правильне відновлення після великих навантажень.

Нагадаємо, вже влітку Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

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Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

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Українець Олександр Усик вибрав нового суперника замість Тайсона Ф'юрі.

спорт
футбол
Олександр Усик
бокс
Бій Усик — Ф'юрі
Полісся

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