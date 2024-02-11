Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бокс arrow Усик отримає рекордний гонорар за бій з Ф’юрі та перевершить досягнення Кличко arrow

Усик отримає рекордний гонорар за бій з Ф’юрі та перевершить досягнення Кличко

11 лютого 2024 16:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Усик отримає рекордний гонорар за бій з Ф’юрі та перевершить досягнення Кличко
Олександр Усик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик заробить за бій з Тайсоном Ф’юрі найбільший гонорар у своїй кар’єрі та в історії українського боксу. Якщо зустріч з британцем 18 травня все ж таки відбудеться, то українець отримає 17 мільйонів доларів.

Про це в інтерв'ю виданню SportArena заявив промоутер українця Олександр Красюк, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Так і має бути. У поєдинку за абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі, з непереможним чемпіоном – це багато грошей", — сказав промоутер.

Квитків вже немає

Красюк також зазначив, що ажіотаж навколо майбутнього бою у Саудівській Аравії настільки великий, що квитків вже не залишилось.

"Квитків уже немає, їх немає де взяти. Зайти якщо на сайти перекупників, то там ціна 200 тисяч гривень за квиток. А у рингсайд квитки продають за 1 мільйон гривень", — зазначив він.

Цікаво, що за словами Красюка, гонорар буде більшим за розмір виплати українцю Володимиру Кличку, який у 2013 році отримав майже 17 мільйонів доларів за те, що переміг росіянина Олександра Повєткіна.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка у фехтуванні на шаблі Ольга Харлан вперше за чотири роки перемогла на етапі Кубка світу.

Наступного літа Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Захисник київського "Динамо" зазнав серйозної травми в товариському матчі.

Футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом і пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.

Український футболіст ухвалив російське громадянство і гратиме в окупованому Криму.

Олександр Усик
Володимир Кличко
Саудівська Аравія
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі
Олександр Красюк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі