Усик отримає рекордний гонорар за бій з Ф’юрі та перевершить досягнення Кличко

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик заробить за бій з Тайсоном Ф’юрі найбільший гонорар у своїй кар’єрі та в історії українського боксу. Якщо зустріч з британцем 18 травня все ж таки відбудеться, то українець отримає 17 мільйонів доларів.

Про це в інтерв'ю виданню SportArena заявив промоутер українця Олександр Красюк, передає Новини.LIVE.

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"Так і має бути. У поєдинку за абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі, з непереможним чемпіоном – це багато грошей", — сказав промоутер.

Квитків вже немає

Красюк також зазначив, що ажіотаж навколо майбутнього бою у Саудівській Аравії настільки великий, що квитків вже не залишилось.

"Квитків уже немає, їх немає де взяти. Зайти якщо на сайти перекупників, то там ціна 200 тисяч гривень за квиток. А у рингсайд квитки продають за 1 мільйон гривень", — зазначив він.

🚨 OFFICIAL: Tyson Fury vs Oleksandr Usyk 17 February Postponed

📥Fury vs Usyk rescheduled to May 18#FuryUsyk pic.twitter.com/GLgKc46zhi — Tyson Fury vs Oleksandr Usyk Live Stream (@furyvsusyktv) February 5, 2024

Цікаво, що за словами Красюка, гонорар буде більшим за розмір виплати українцю Володимиру Кличку, який у 2013 році отримав майже 17 мільйонів доларів за те, що переміг росіянина Олександра Повєткіна.

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