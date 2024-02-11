У команді Ф’юрі шукають зрадника, який зливає інформацію про спаринги

Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Менеджер володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі збентежений тим, що в їх команді завівся “щур”, який нібито зливає важливу інформацію про підготовку “Циганського короля” до бою з Олександром Усиком. Такий висновок Спенсер Браун зробив після інсайдів від ексчемпіона Джонні Нельсона, який розповідав, що британця відправляли на настил рингу в спарингах.

Про це менеджер Ф’юрі повідомив в інтерв’ю iFL TV, передає Новини.LIVE.

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"Джонні Нельсон? У нас точно є "щур". Ми перериємо все. Ми будемо дивитися скрізь, бо десь він є. Ми знайдемо інформатора. Один підозрюваний у мене вже є. Один мені вже попався. Він зливав Нельсону якусь нісенітницю", — стверджує менеджер.

Чи був нокаут від Опетая

Також Спенсер заперечив факт нокауту Ф’юрі від Опетая та запевнив, що його клієнт знаходиться у чудовій формі.

"Опетая нокаутував Ф'юрі? Це така сама правда, як і зникнення вулкана Везувію. Не було такого. І взагалі, Тайсон був у крутій формі. А "щур" однозначно є. Я не вважаю, що він працює проти нас. Просто десь прикрашає, щоби історія гарно звучала. А щодо спарингів. Ти спарингуєш щодня. Неможливо щодня виглядати ідеально", — сказав Браун

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