Усик получит рекордный гонорар за бой с Фьюри и превзойдет достижение Кличко

Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заработает за бой с Тайсоном Фьюри самый большой гонорар в своей карьере и в истории украинского бокса. Если встреча с британцем 18 мая все же пройдет, то украинец получит 17 миллионов долларов.

Об этом в интервью изданию SportArena заявил промоутер украинца Александр Красюк, передаёт Новини.LIVE.

Читайте также:

"Так и должно быть. В поединке за абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, с непобедимым чемпионом – это много денег", — сказал промоутер.

Билетов уже нет

Красюк также отметил, что ажиотаж вокруг предстоящего боя в Саудовской Аравии настолько велик, что билетов уже не осталось.

"Билетов уже нет, их негде взять. Зайти если на сайты перекупщиков, то там цена 200 тысяч гривен за билет. А в рингсайд билеты продают за 1 миллион гривен", — отметил он.

🚨 OFFICIAL: Tyson Fury vs Oleksandr Usyk 17 February Postponed

📥Fury vs Usyk заменил 18 мая #FuryUsyk pic.twitter.com/GLgKc46zhi — Tyson Fury vs Oleksandr Usyk Live Stream (@furyvsusyktv) February 5, 2024

Интересно, что по словам Красюка, гонорар будет больше размера выплаты украинцу Владимиру Кличко, который в 2013 году получил почти 17 миллионов долларов за то, что победил россиянина Александра Поветкина.

Напомним, олимпийская чемпионка по фехтованию на сабле Ольга Харлан впервые за четыре года победила на этапе Кубка мира.

Следующим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб.

Защитник киевского "Динамо" получил серьезную травму в товарищеском матче.

Футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова воспользовался аннексом и ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду он совершил 1+1.

Украинский футболист принял российское гражданство и будет играть в оккупированном Крыму.