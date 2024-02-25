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Українець Шевадзуцький виграв у раніше непереможеного суперника

25 лютого 2024 23:25
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Агабекян Карен
редактор
Українець Шевадзуцький виграв у раніше непереможеного суперника
Ігор Шевадзуцький. Фото: ULions Boxing Promotions
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У німецькому Вісбадені відбулося боксерське шоу за участю українського суперважковаговика Ігоря Шевадзуцького. Суперником нашого співвітчизника став косовар із паспортом Німеччини Едоніс Берішу.

До бою з українцем Берішу не програвав і мав в активі сім перемог, шість нокаутів та жодної поразки, повідомив портал Новини.LIVE.

Для Шевадзуцького це був перший бій після поразки технічним нокаутом у третьому раунді від Мартіна Баколе. Це було перше фіаско Ігоря у кар'єрі.

Як Шевадзуцький виграв у Беріші

Бій розпочався без розвідки. Боксери почали одразу бити один одного потужними ударами. Рубка була хороша і передрікала, що битися не будуть всі раунди.

Починаючи з другого раунду, Шевадзуцький заволодів повною перевагою і перебивав суперника за кількістю викинутих ударів і влучань. Бериша у відповідь більше втомлювався і клінчував.

Після другого раунду Беріша відмовився виходити на третій.

Підсумок бою: перемога Шевадзуцького відмовою суперника у другому раунді.

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бокс
суперважка вага
професійний бокс
українські боксери
Ігор Шевадзуцький

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