Українець Шевадзуцький виграв у раніше непереможеного суперника
У німецькому Вісбадені відбулося боксерське шоу за участю українського суперважковаговика Ігоря Шевадзуцького. Суперником нашого співвітчизника став косовар із паспортом Німеччини Едоніс Берішу.
До бою з українцем Берішу не програвав і мав в активі сім перемог, шість нокаутів та жодної поразки, повідомив портал Новини.LIVE.
Для Шевадзуцького це був перший бій після поразки технічним нокаутом у третьому раунді від Мартіна Баколе. Це було перше фіаско Ігоря у кар'єрі.
Як Шевадзуцький виграв у Беріші
Бій розпочався без розвідки. Боксери почали одразу бити один одного потужними ударами. Рубка була хороша і передрікала, що битися не будуть всі раунди.
Починаючи з другого раунду, Шевадзуцький заволодів повною перевагою і перебивав суперника за кількістю викинутих ударів і влучань. Бериша у відповідь більше втомлювався і клінчував.
Після другого раунду Беріша відмовився виходити на третій.
Підсумок бою: перемога Шевадзуцького відмовою суперника у другому раунді.
Нагадаємо, бразильський форвард із житомирського "Полісся" перейде до легендарного українського клубу.
Вийшов матеріал про відомих українських спортсменів, які загинули під час війни.
Мюнхенська "Баварія" знайшла несподівану заміну Тухелю в АПЛ.
Мудрик змінить клуб — "Челсі" готує трансфер українця.
Португалець Роналду повернеться до Європи — Кріштіану вибрав новий клуб.
Шевченко розповів, чи зможуть ТЦК мобілізувати футболістів.
Читайте Новини.LIVE!