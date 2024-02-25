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Украинец Шевадзуцкий выиграл у ранее непобежденного соперника

25 февраля 2024 23:25
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Агабекян Карен
редактор
Украинец Шевадзуцкий выиграл у ранее непобежденного соперника
Игорь Шевадзуцкий. Фото: ULions Boxing Promotions
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Агабекян Карен
редактор

В немецком Висбадене состоялось боксерское шоу с участием украинского супертяжеловеса Игоря Шевадзуцкого. Соперником нашего соотечественника стал косовар с паспортом Германии Эдонис Беришу.

До боя с украинцем Беришу не проигрывал и имел в активе семь побед, шесть нокаутом и ни единого поражения, сообщил портал Новини.LIVE.

Для Шевадзуцкого это был первый бой после поражения техническим нокаутом в третьем раунде от Мартина Баколе. Это было первое фиаско Игоря в карьере.

Как Шевадзуцкий выиграл у Беришы

Бой начался без разведки. Боксеры принялись сразу колотить друг друга мощными ударами. Рубка была хорошая и предрекала, что драться не будут 12 раундов.

Начиная со второго раунда Шевадзуцкий завладел полным преимуществом и перебивал соперника по количеству выброшенных ударов и попаданий. Бериша в ответ больше уставал и клинчевал.

После второго раунда Бериша отказался выходить на третий.

Итог боя: победа Шевадзуцкого отказом соперника во втором раунде.

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Игорь Шевадзуцкий

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