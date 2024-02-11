В команде Фьюри ищут предателя, сливающего информацию о спаррингах

Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Менеджер обладателя титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри смущен тем, что в их команде завелась "крыса", которая якобы сливает важную информацию о подготовке "Цыганского короля" к бою с Александром Усиком. Такой вывод Спенсер Браун сделал после инсайдов от экс-чемпиона Джонни Нельсона, рассказывавшего, что британца отправляли на настил ринга в спаррингах.

Об этом менеджер Фьюри сообщил в интервью iFL TV, передает Новини.LIVE.

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"Джонни Нельсон? У нас точно есть "крыса". Мы прерыем все. Мы будем смотреть везде, потому что где-то он есть. Мы найдем информатора. Один подозреваемый у меня уже есть. Один мне уже попался. Он сливал Нельсону какую-то чушь", — утверждает менеджер.

Был ли нокаут от Опетая

Также Спенсер отрицал факт нокаута Фьюри от Опетая и заверил, что его клиент находится в отличной форме.

"Опетая нокаутировал Фьюри? Это такая же правда, как и исчезновение вулкана Везувия. Не было такого. И вообще, Тайсон был в крутой форме. А "крыса" однозначно есть. Я не считаю, что она работает против нас. Просто где-то украшает, чтобы история хорошо звучала. А насчет спаррингов. Ты спаррингуешь каждый день. Невозможно каждый день выглядеть идеально", — сказал Браун

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