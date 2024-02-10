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Бій Усик проти Ф'юрі — відомо, чи покажуть поєдинок в Україні

10 лютого 2024 23:48
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Агабекян Карен
редактор
Бій Усик проти Ф'юрі — відомо, чи покажуть поєдинок в Україні
Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBO, IBF, WBA Олександра Усика, розповів про трансляцію в Україні бою з Тайсоном Ф‘юрі, у якого титул WBC.

У коментарі SportArena він розповів про перемовини щодо трансляції в Україні.

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За словами Красюка, вони встигли домовитись про трансляцію в Україні поєдинку до того моменту, коли бій перенесли на 18 травня.

"Так, ми домовилися, але що я вже зараз буду говорити, можу сказати, що те, що я обіцяв — я виконав. Але протривало це лише пів години.

Далі наступний, 18 травня, вже заздалегідь соломки підстелю, так би мовити", — сказав Красюк.

За словами промоутера, на 18 травня необхідно знову домовлятися, але є прецедент, який допоможе в перемовинах.

Зазначимо, що у випадку, якщо бій знову зірвуть, то винуватець заплатить штраф у розмірі 10 млн доларів. Цю суму отримає суперник.

За свою кар’єру Усик виграв 21 бій, 14 достроково та жодного разу не програвав. У Тайсона 34 перемоги, 24 нокаутом та одна нічия.

Нагадаємо, футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом та пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.

Наступного літа Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

Збройні сили України показали, як виглядає легендарна донецька "Донбас Арена" під час окупації.

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