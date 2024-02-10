Бій Усик проти Ф'юрі — відомо, чи покажуть поєдинок в Україні

Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBO, IBF, WBA Олександра Усика, розповів про трансляцію в Україні бою з Тайсоном Ф‘юрі, у якого титул WBC.

У коментарі SportArena він розповів про перемовини щодо трансляції в Україні.

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За словами Красюка, вони встигли домовитись про трансляцію в Україні поєдинку до того моменту, коли бій перенесли на 18 травня.

"Так, ми домовилися, але що я вже зараз буду говорити, можу сказати, що те, що я обіцяв — я виконав. Але протривало це лише пів години.

Далі наступний, 18 травня, вже заздалегідь соломки підстелю, так би мовити", — сказав Красюк.

За словами промоутера, на 18 травня необхідно знову домовлятися, але є прецедент, який допоможе в перемовинах.

Зазначимо, що у випадку, якщо бій знову зірвуть, то винуватець заплатить штраф у розмірі 10 млн доларів. Цю суму отримає суперник.

За свою кар’єру Усик виграв 21 бій, 14 достроково та жодного разу не програвав. У Тайсона 34 перемоги, 24 нокаутом та одна нічия.

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