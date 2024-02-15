Тренер показав відео тренування Майка Тайсона — дід готовий зносити голови

Легендарний Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson

Легендарний ексчемпіон суперважкої ваги Майк Тайсон продовжує тренуватися та тримати себе у формі. 57-річний ветеран може повернутися та побитися у Саудівській Аравії.

Відео тренування Тайсона опублікував його тренер Рафаель Кордейро у соцмережах.

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Мікрофон Tyson прослуховування ferocious on pads today at age 57…



[🎥 Rafael Cordeiro] pic.twitter.com/1AW074UADF — Michael Benson (@ Michael Bensonn) February 14, 2024

Майк Тайсон повернеться на ринг

Тайсон знову почав тренуватися і показує хорошу фізичну готовність як для свого віку.

Наразі "Залізний Майк" захотів повернутися, якщо отримає гарну багатомільйонну пропозицію із Саудівської Аравії. На Близькому Сході також зацікавлені у зірковому ветерані та хочуть підібрати для нього хорошого опонента.

Якщо вірити чуткам, то розглядаються реванші з Роєм Джонсом-молодшим та Ленноксом Льюїсом. З ким би бій не був, бій буде виставковим.

З Роєм Джонсом поєдинок проходив у 2020 році і також був виставковим. Завершився без результату, але Тайсон мав перевагу. Поєдинок тоді потрапив до топ-10 за підсумками року за показником проданих платних трансляцій. Цікаво, що весь встановлений гонорар "Залізному Майку" так і не виплатили й досі тривають суди.

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