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Тренер показав відео тренування Майка Тайсона — дід готовий зносити голови

15 лютого 2024 14:09
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Тренер показав відео тренування Майка Тайсона — дід готовий зносити голови
Легендарний Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарний ексчемпіон суперважкої ваги Майк Тайсон продовжує тренуватися та тримати себе у формі. 57-річний ветеран може повернутися та побитися у Саудівській Аравії.

Відео тренування Тайсона опублікував його тренер Рафаель Кордейро у соцмережах.

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Тайсон знову почав тренуватися і показує хорошу фізичну готовність як для свого віку.

Наразі "Залізний Майк" захотів повернутися, якщо отримає гарну багатомільйонну пропозицію із Саудівської Аравії. На Близькому Сході також зацікавлені у зірковому ветерані та хочуть підібрати для нього хорошого опонента.

Якщо вірити чуткам, то розглядаються реванші з Роєм Джонсом-молодшим та Ленноксом Льюїсом. З ким би бій не був, бій буде виставковим.

З Роєм Джонсом поєдинок проходив у 2020 році і також був виставковим. Завершився без результату, але Тайсон мав перевагу. Поєдинок тоді потрапив до топ-10 за підсумками року за показником проданих платних трансляцій. Цікаво, що весь встановлений гонорар "Залізному Майку" так і не виплатили й досі тривають суди.

Нагадаємо, український захисник "Евертона" Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в одній із німецьких команд.

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відео
Саудівська Аравія
Майк Тайсон
тренування

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