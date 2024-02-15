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Тренер показал видео тренировки Майка Тайсона — дед готов сносить головы

15 февраля 2024 14:09
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Тренер показал видео тренировки Майка Тайсона — дед готов сносить головы
Легендарный Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарный экс-чемпион супертяжелого веса Майк Тайсон продолжает тренироваться и держать себя в форме. 57-летний ветеран может вернуться и подраться в Саудовской Аравии.

Видео тренировки Тайсона опубликовал его тренер Рафаэль Кордейро в соцсетях.

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Тайсон снова начал тренироваться и показывает хорошую физическую готовность, как для своего возраста.

Сейчас "Железный Майк" захотел вернуться, если получит хорошее многомиллионное предложение из Саудовской Аравии. На Ближнем Востоке также заинтересованы в звездном ветеране и хотят подобрать для него хорошего оппонента.

Если верить слухам, то рассматриваются реванши с Роем Джонсом-младшим и Ленноксом Льюисом. С кем бы бой не был, он будет выставочным.

 С Роем Джонсом бой проходил в 2020-м году и также был выставочным. Завершился он без результата, но Тайсон имел преимущество. Поединок тогда попал в топ-10 по итогам года по показателю проданных платных трансляций. Интересно, что весь положенный гонорар "Железному Майку" так и не выплатили и до сих пор идут суды.

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видео
Саудовская Аравия
Майк Тайсон
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