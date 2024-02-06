Майк Тайсон збирається повернутися на ринг
Гроші, які платять боксерам у Саудівській Аравії, зацікавили легенду суперважкої ваги Майка Тайсона. 58-річний колишній боксер готовий повернутись на ринг.
Однак Тайсону потрібен дуже великий гонорар, повідомив портал WBN.
Тайсон готовий знову проявити себе у боксі
У Саудівській Аравії також зацікавлені у "Залізному Майку", але для організації поєдинку потрібен відповідний опонент. Тайсону можуть організувати два реванші, але тепер потрібно переконати всіх учасників події.
На першому місці розглядається реванш із Роєм Джонсом-молодшим, з яким у них був виставковий поєдинок, що завершився без результату. У 2020 році той бій потрапив до топ-10 найкращих подій з проданих платних трансляцій.
Другим варіантом для Тайсона є легендарний Леннокс Льюїс, якому Майк програвав у часи виступів у професійному боксі.
Британець також зацікавлений у цьому поєдинку, але чекає на гарну пропозицію на виставковий бій у Саудівській Аравії.
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