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Майк Тайсон збирається повернутися на ринг

6 лютого 2024 16:38
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Агабекян Карен
редактор
Майк Тайсон збирається повернутися на ринг
Колишній чемпіон світу Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Гроші, які платять боксерам у Саудівській Аравії, зацікавили легенду суперважкої ваги Майка Тайсона. 58-річний колишній боксер готовий повернутись на ринг.

Однак Тайсону потрібен дуже великий гонорар, повідомив портал WBN.

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Колишній чемпіон світу Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson

Тайсон готовий знову проявити себе у боксі

У Саудівській Аравії також зацікавлені у "Залізному Майку", але для організації поєдинку потрібен відповідний опонент. Тайсону можуть організувати два реванші, але тепер потрібно переконати всіх учасників події.

На першому місці розглядається реванш із Роєм Джонсом-молодшим, з яким у них був виставковий поєдинок, що завершився без результату. У 2020 році той бій потрапив до топ-10 найкращих подій з проданих платних трансляцій.

Другим варіантом для Тайсона є легендарний Леннокс Льюїс, якому Майк програвав у часи виступів у професійному боксі.

Британець також зацікавлений у цьому поєдинку, але чекає на гарну пропозицію на виставковий бій у Саудівській Аравії.

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Майк Тайсон
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українські боксери

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