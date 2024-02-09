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Теофімо Лопес назвав причину перемоги в бою над Джемейном Ортісом

9 лютого 2024 11:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Теофімо Лопес назвав причину перемоги в бою над Джемейном Ортісом
Теофімо Лопес після поєдинку. Фото: instagram.com/teofimolopez/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У США відбувся довгоочікуваний поєдинок чемпіона з боксу у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса із Джемейном Ортісом. Володар титулу за версією WBO здобув перемогу завдяки одностайному рішенню суддів.

Лопес розповів, як йому вдалося взяти гору над опонентом і назвав свого наступного суперника, повідомляє Top Rank.

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Теофімо Лопес (20-1, 13 КО) та Джемейн Ортіс зійшлися на рингу у безкомпромісному протистоянні, яке відбулося на вечорі боксу у "Michelob Ultra Arena" (Лас-Вегас, США). Спортсмени билися один з одним усі 12 раундів, і в результаті пояс за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) залишився до 26-річного Лопеса.

Теофімо Лопес
Момент бою Лопеса та Ортіса. Фото Top Rank

Рішення суддів про перемогу Теофімо виявилося одноголосним — 117-111, 115-113 та 115-113. Боксер атакував суперника протягом всього поєдинку. Ортіс вибрав оборонну манеру бою та постійно небезпечно контратакував суперника. Джемейн періодично притискав Лопеса до канатів, але його удари не завдали відчутної шкоди Теофімо.

Теофімо Лопес
Теофімо Лопес виходить на ринг. Фото: instagram.com/teofimolopez/

Що сказав Лопес після бою

Джемейн Ортіс виглядав розчарованим після поразки, а Теофімо Лопес звернувся до суперника та вболівальників. Боксер на прізвисько "Takeover" заявив, що його противнику не вистачає досвіду виступів на такому високому рівні. За словами Лопеса, Ортіс "недостатньо гарний, щоб тримати в руках пояс".

Переможець бою назвав себе "королем" та кинув виклик новому супернику. Йдеться про лідера рейтингу pound-for-pound Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО). Теофімо Лопес порадив майбутньому супротивникові завершити кар'єру, якщо він не готовий до бою.

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спорт
бокс
Джемейн Ортіс
Теофімо Лопес

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