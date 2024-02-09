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Теофимо Лопес назвал причину победы в бою над Джемейном Ортисом

9 февраля 2024 11:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Теофимо Лопес назвал причину победы в бою над Джемейном Ортисом
Теофимо Лопес после поединка. Фото: instagram.com/teofimolopez/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В США состоялся долгожданный поединок чемпиона по боксу в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса с Джемейном Ортисом. Обладатель титула по версии WBO одержал победу благодаря единогласному решению судей. 

Лопес рассказал, как ему удалось взять верх над оппонентом и назвал своего следующего соперника, сообщает Top Rank.

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Теофимо Лопес (20-1, 13 КО) и Джемейн Ортис сошлись на ринге в бескомпромиссном противостоянии, которое состоялось на вечере бокса в "Michelob Ultra Arena" (Лас-Вегас, США). Спортсмены сражались друг с другом все 12 раундов, и в итоге пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO) остался к 26-летнего Лопеса. 

Теофимо Лопес
Момент боя Лопеса и Ортиса. Фото Top Rank

Решение судей о победе Теофимо оказалось единогласным — 117−111, 115−113 и 115−113. Боксер атаковал соперника на протяжение всего поединка. Ортис выбрал оборонительную манеру боя и постоянно опасно контратаковал соперника. Джемейн периодически прижимал Лопеса к канатам, но его удары не нанесли ощутимый урон Теофимо. 

Теофимо Лопес
Теофимо Лопес выходит на ринг. Фото: instagram.com/teofimolopez/

Что сказал Лопес после боя 

Джемейн Ортис выглядел разочарованным после поражения, а Теофимо Лопес обратился к сопернику и болельщикам. Боксер по прозвищу "Takeover" заявил, что его противнику не хватает опыта выступлений на таком высоком уровне. По словам Лопеса, Ортис "недостаточно хорош, чтобы держать в руках пояс".

Победитель боя назвал себя "королем" и бросил вызов новому сопернику. Речь идет о лидере рейтинга pound-for-pound Теренсе Кроуфорде (40-0, 31 КО). Теофимо Лопес посоветовал будущему противнику завершить карьеру, если он не готов к бою. 

Напомним, уже летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

Защитник киевского "Динамо" получил серьезную травму в товарищеском матче. 

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Украинец Александр Усик выбрал нового соперника вместо Тайсона Фьюри. 

спорт
бокс
Джемейн Ортис
Теофимо Лопес

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