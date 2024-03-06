Тайсон Ф'юрі погрожує Усику, Джошуа та Нганну
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прибув до Саудівської Аравії. Британець стане почесним гостем чергового вечора боксу, який відбудеться в Ер-Ріяді.
Ф'юрі не пропустив можливості прокоментувати фізичну форму всіх представників дивізіону, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Boxing Scene.
У п'ятницю, 8 березня, у Саудівській Аравії пройде вечір боксу, головною подією якого стане протистояння двох відомих спортсменів. На ринг вийдуть колишній чемпіон з боксу Ентоні Джошуа та ексчемпіон UFC Френсіс Нганну.
Ф'юрі кинув виклик суперникам
Почесним гостем заходу в Ер-Ріяді став Тайсон Ф'юрі. Британський боксер і сам незабаром проведе бій у Саудівській Аравії проти Олександра Усика. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.
Ф'юрі зустрівся в Ер-Ріяді з організаторами поєдинку Нганну проти Джошуа, а заразом із самими учасниками майбутнього бою. "Циганського короля" попросили зробити прогноз на поєдинок, але натомість британець знову заговорив про себе.
"Я впораюся з кроликом, а потім вийдуть на ринг з переможцем бою Нганну — Джошуа", — розповів Тайсон Ф'юрі.
"Кроликом" британець називає Олександра Усика, який поки що ніяк не прокоментував цей вислів.
Нагадаємо, Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу.
Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер.
Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.
Голанн попросив Мессі завершити кар'єру.
Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.
Читайте Новини.LIVE!