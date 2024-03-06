Тайсон Ф'юрі погрожує Усику, Джошуа та Нганну

Тайсон Ф'юрі з Кріштіану Роналду, Френсісом Нганну та Ентоні Джошуа. Фото: https://www.instagram.com/tysonfury/

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прибув до Саудівської Аравії. Британець стане почесним гостем чергового вечора боксу, який відбудеться в Ер-Ріяді.

Ф'юрі не пропустив можливості прокоментувати фізичну форму всіх представників дивізіону, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Boxing Scene.

Читайте також:

У п'ятницю, 8 березня, у Саудівській Аравії пройде вечір боксу, головною подією якого стане протистояння двох відомих спортсменів. На ринг вийдуть колишній чемпіон з боксу Ентоні Джошуа та ексчемпіон UFC Френсіс Нганну.

Тайсон Ф'юрі в Саудівській Аравії. Фото: скриншот instagram.com/tysonfury/

Ф'юрі кинув виклик суперникам

Почесним гостем заходу в Ер-Ріяді став Тайсон Ф'юрі. Британський боксер і сам незабаром проведе бій у Саудівській Аравії проти Олександра Усика. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Ф'юрі зустрівся в Ер-Ріяді з організаторами поєдинку Нганну проти Джошуа, а заразом із самими учасниками майбутнього бою. "Циганського короля" попросили зробити прогноз на поєдинок, але натомість британець знову заговорив про себе.

"Я впораюся з кроликом, а потім вийдуть на ринг з переможцем бою Нганну — Джошуа", — розповів Тайсон Ф'юрі.

"Кроликом" британець називає Олександра Усика, який поки що ніяк не прокоментував цей вислів.

Нагадаємо, Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу.

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер.

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

Голанн попросив Мессі завершити кар'єру.

Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.