Тайсон Фьюри угрожает Усику, Джошуа и Нганну
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию. Британец станет почетным гостем очередного вечера бокса, который состоится в Эр-Рияде.
Фьюри не упустил возможность прокомментировать физическую форму всех представителей дивизиона, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Boxing Scene.
В пятницу, восьмого марта, в Саудовской Аравии пройдет вечер бокса, главным событием которого станет противостояние двух известных спортсменов. На ринг выйдут бывший чемпион по боксу Энтони Джошуа и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.
Фьюри бросил вызов соперникам
Почетным гостем мероприятия в Эр-Рияде стал Тайсон Фьюри. Британский боксер и сам вскоре проведет бой в Саудовской Аравии против Александра Усика. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.
Фьюри встретился в Эр-Рияде с организаторами поединка Нганну против Джошуа, а заодно с самими участниками будущего боя. "Цыганского короля" попросили сделать прогноз на поединок, но вместо этого британец снова заговорил о себе.
"Я разделаюсь с кроликом, а затем выйдут на ринг с победителем боя Нганну — Джошуа", — рассказал Тайсон Фьюри.
"Кроликом" британец называет Александра Усика, который пока никак не прокомментировал это высказывание.
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