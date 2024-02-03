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Стало відомо, скільки пропустить через травму Тайсон Ф'юрі — коли буде бій з Усиком

3 лютого 2024 15:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Стало відомо, скільки пропустить через травму Тайсон Ф'юрі — коли буде бій з Усиком
Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У команді британського чемпіона Тайсона Ф’юрі повідомили, що на відновлення для бою з Олександром Усиком потрібно приблизно три місяці. Враховуючи серйозну травму обличчя, необхідно буде нанести шысть швів.

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон у надважкій вазі Леннокс Льюїс, передає Новини.LIVE.

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"Тайсону не пощастило. Це ушкодження розташовано на тій самій ділянці, що й те, яке він отримав у бою з Валліном. Ймовірно, йому знадобиться приблизно шысть швів і три місяці, щоб відновитися. Сага триває", — написав Льюїс.

Бій буде навесні

Додамо, що голова Головного управління у справах розваг Саудівської Аравії Турки Аль аш-Шейх зробив офіційну заяву щодо скасування бою. Організатори не шукатимуть нового суперника для українця та повернуть квитки всім уболівальникам. Сам поєдинок не відбудеться 17 лютого і буде перенесено на пізніший термін.

Тобто можна зробити висновок, що бій відбудеться приблизно наприкінці квітня або в травні. Це стане зрозумілим, коли будуть точні строки повернення британця. А ситуація з термінами відновлення проясниться після того, як лікарі обстежать травму британця.

"На цьому етапі всі зацікавлені сторони, включаючи нашу, старанно співпрацюватимуть, щоб якнайшвидше визначитися з новою датою бою. Ми публікуватимемо регулярні новини, щоб тримати всіх у курсі останніх подій", — написав Шейх.

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Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі
Отто Валлін
Леннокс Льюїс

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