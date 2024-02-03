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Стало известно, как Усик отреагировал на перенос боя с Фьюри

3 февраля 2024 09:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Стало известно, как Усик отреагировал на перенос боя с Фьюри
Александр Усик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский чемпион в сверхтяжелом весе Александр Усик спокойно встретил новость о снятии с боя его ожидаемого соперника Тайсона Фьюри, на этот раз из-за рассечения брови. Это уже далеко не первый отказ британца за последние 4 года, поэтому украинец, похоже, привык к такому.

О реакции Усика журналистам рассказал его менеджер Эггис Климас, передает Новини.LIVE.

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Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри получил травму во время подготовки к бою с обладателем поясов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком. Поэтому поединок отменили, но Усик отреагировал с позитивом.

"Когда эту новость донесли до Александра, он лишь улыбнулся. Это была вся его реакция. Усик слишком силен морально, чтобы сломаться. Я ждал этого момента", — говорит менеджер.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.

Фьюри заменит Хргович

В то же время промоутер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александр Красюк подтвердил информацию, что в этот день в Эр-Рияде его подопечный может провести поединок с обязательным претендентом по линии IB7 хорватом Филиппом Хрговичем.

"Новость так себе. Но в боксе такое бывает. Сергей Лапин классную идею подал - бой с Хрговичем. Сейчас над ней все работают", — сказал Красюк.

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Александр Усик
Тайсон Фьюри
Эгис Климас
Филип Хргович
Бой Усик — Фьюрі
Александр Красюк

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