Стало известно, как Усик отреагировал на перенос боя с Фьюри

Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский чемпион в сверхтяжелом весе Александр Усик спокойно встретил новость о снятии с боя его ожидаемого соперника Тайсона Фьюри, на этот раз из-за рассечения брови. Это уже далеко не первый отказ британца за последние 4 года, поэтому украинец, похоже, привык к такому.

О реакции Усика журналистам рассказал его менеджер Эггис Климас, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри получил травму во время подготовки к бою с обладателем поясов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком. Поэтому поединок отменили, но Усик отреагировал с позитивом.

Egis Klimas, manager of Oleksandr Usyk, был лабораторным Tyson Fury как "f*cking coward" following the postponement of Fury's fight with Usyk 😲 #FuryUsyk | #TysonFury | #BoxingNews pic.twitter.com/0nV85708Ul — IFL TV (@IFLTV) February 2, 2024

"Когда эту новость донесли до Александра, он лишь улыбнулся. Это была вся его реакция. Усик слишком силен морально, чтобы сломаться. Я ждал этого момента", — говорит менеджер.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.

Фьюри заменит Хргович

В то же время промоутер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александр Красюк подтвердил информацию, что в этот день в Эр-Рияде его подопечный может провести поединок с обязательным претендентом по линии IB7 хорватом Филиппом Хрговичем.

"Новость так себе. Но в боксе такое бывает. Сергей Лапин классную идею подал - бой с Хрговичем. Сейчас над ней все работают", — сказал Красюк.

Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" — известно, сколько хотят заработать португальцы.

Роналду подарил девушке часы за 100 тысяч долларов

Цыганков узнает свой новый клуб в апреле — есть два варианта.

Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь.

Супряга попрощался с "Динамо" — что известно.

Холанд выбрал новый клуб и готовится к громкому трансферу.

Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь.