Стало известно, как Усик отреагировал на перенос боя с Фьюри
Украинский чемпион в сверхтяжелом весе Александр Усик спокойно встретил новость о снятии с боя его ожидаемого соперника Тайсона Фьюри, на этот раз из-за рассечения брови. Это уже далеко не первый отказ британца за последние 4 года, поэтому украинец, похоже, привык к такому.
О реакции Усика журналистам рассказал его менеджер Эггис Климас, передает Новини.LIVE.
Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри получил травму во время подготовки к бою с обладателем поясов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком. Поэтому поединок отменили, но Усик отреагировал с позитивом.
Egis Klimas, manager of Oleksandr Usyk, был лабораторным Tyson Fury как "f*cking coward" following the postponement of Fury's fight with Usyk 😲 #FuryUsyk | #TysonFury | #BoxingNews pic.twitter.com/0nV85708Ul— IFL TV (@IFLTV) February 2, 2024
"Когда эту новость донесли до Александра, он лишь улыбнулся. Это была вся его реакция. Усик слишком силен морально, чтобы сломаться. Я ждал этого момента", — говорит менеджер.
Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.
Фьюри заменит Хргович
В то же время промоутер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александр Красюк подтвердил информацию, что в этот день в Эр-Рияде его подопечный может провести поединок с обязательным претендентом по линии IB7 хорватом Филиппом Хрговичем.
"Новость так себе. Но в боксе такое бывает. Сергей Лапин классную идею подал - бой с Хрговичем. Сейчас над ней все работают", — сказал Красюк.
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