Стало відомо, як Усик відреагував на перенесення бою з Фʼюрі

Олександр Усик. Фото: Reuters

Український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик спокійно зустрів новину про зняття з бою його очікуваного суперника Тайсона Ф’юрі, цього разу через розсічення брові. Це вже далеко не перша відмова британця за останні 4 роки, тому українець, схоже, звик до такого.

Про реакцію Усика журналістам розповів його менеджер Егіс Клімас, передає Новини.LIVE.

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Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі отримав травму під час підготовки до бою з володарем поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком. Через це поєдинок скасували, але Усик відреагував з позитивом.

Egis Klimas, manager of Oleksandr Usyk, has labelled Tyson Fury as a "f*cking coward" following the postponement of Fury's fight with Usyk 😲#FuryUsyk | #TysonFury | #BoxingNews pic.twitter.com/0nV85708Ul — IFL TV (@IFLTV) February 2, 2024

"Коли цю новину донесли до Олександра, він лише посміхнувся. Це була вся його реакція. Усик занадто сильний морально, щоб зламатися. Я чекав цього моменту", — каже менеджер.

Бій Усика і Ф'юрі мав відбутися 17 лютого. Нова дата проведення поєдинку поки невідома.

Ф'юрі замінить Хргович

Водночас промоутер об'єднаного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександр Красюк підтвердив інформацію, що в цей день в Ер-Ріяді його підопічний може провести поєдинок з обов'язковим претендентом по лінії IB7 хорватом Філіпом Хрговичем.

"Новина так собі. Але у боксі таке буває. Сергій Лапін класну ідею подав — бій із Хрговичем. Нині над нею всі працюють", — сказав Красюк.

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