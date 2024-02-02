Фьюри снялся с боя с Усиком — в чем причина

Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри снова перенесен. Британский боксер пожаловался на повреждение лица в преддверии самого ожидаемого события в мире в этом году.

Заявление о переносе боя опубликовал Фрэнк Уоррен, передает Новини.LIVE.

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Я должен был идти от Сауди в течение дня для Usyk Vs Fury now it's cancelled



That cut does look bad tho pic.twitter.com/VScFj1awgj — Slim "The Hitman" Albaher (@SlimmySlim94) 2 February 2, 2024

Хотя сначала были мнения, что это грим и постановка, чтобы поднять градус противостояния.

Фьюри извинился перед командой Усика

Но нет. Позже Фьюри сам подтвердил полученную травму и извинился перед командой Усика.

Олександр Usyk's promoter Alex Krassyuk leaving comment on Tyson Fury's Instagram post after the fight was postponed… pic.twitter.com/DD9XRd4T0D — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 2, 2024

"Я абсолютно опустошен после того, как долго готовился к этому бою и был в такой замечательной форме. Мне жаль всех, кто участвовал в этом грандиозном событии, и я буду усердно работать над переносом даты боя, как только глаз заживет. Я могу только извиниться. всех, кого это коснулось, включая мою собственную команду, команду Усика, бойцов андеркарда, партнеров и болельщиков, а также наших хозяев и моих друзей в Королевстве Саудовской Аравии", — сказал Фьюри.

Бой, который должен был состояться 17 февраля, отложен на неопределенное время. О новой дате боя информации нет, но ранее некоторые эксперты подозревали, что Фьюри может как-то повлиять на дату поединка, чтобы получить больше времени на подготовку.

Теперь по слухам некоторых СМИ Усик сразится с Хрговичем.

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