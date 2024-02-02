Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бокс arrow Фьюри снялся с боя с Усиком — в чем причина arrow

Фьюри снялся с боя с Усиком — в чем причина

2 февраля 2024 21:42
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Фьюри снялся с боя с Усиком — в чем причина
Тайсон Фьюри. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри снова перенесен. Британский боксер пожаловался на повреждение лица в преддверии самого ожидаемого события в мире в этом году.

Заявление о переносе боя опубликовал Фрэнк Уоррен, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Как оказалось, у Тайсона серьезное рассечение, которое не позволит ему выйти на поединок. И фото Фьюри это подтверждает.

Хотя сначала были мнения, что это грим и постановка, чтобы поднять градус противостояния.

Фьюри извинился перед командой Усика

Но нет. Позже Фьюри сам подтвердил полученную травму и извинился перед командой Усика.

 

"Я абсолютно опустошен после того, как долго готовился к этому бою и был в такой замечательной форме. Мне жаль всех, кто участвовал в этом грандиозном событии, и я буду усердно работать над переносом даты боя, как только глаз заживет. Я могу только извиниться. всех, кого это коснулось, включая мою собственную команду, команду Усика, бойцов андеркарда, партнеров и болельщиков, а также наших хозяев и моих друзей в Королевстве Саудовской Аравии", — сказал Фьюри.

Бой, который должен был состояться 17 февраля, отложен на неопределенное время. О новой дате боя информации нет, но ранее некоторые эксперты подозревали, что Фьюри может как-то повлиять на дату поединка, чтобы получить больше времени на подготовку.

Теперь по слухам некоторых СМИ Усик сразится с Хрговичем.

Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" — известно, сколько хотят заработать португальцы. 

Модрич завершает карьеру — стала известна дата

Цыганков узнает свой новый клуб в апреле — есть два варианта. 

Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь. 

Супряга попрощался с "Динамо" — что известно. 

Холанн выбрал новый клуб и готовится к громкому трансферу.

Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Филип Хргович
Бой Усик — Фьюрі

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме