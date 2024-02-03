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Стала известна официальная дата, на которую перенесли бой Усик — Фьюри

3 февраля 2024 22:59
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Стала известна официальная дата, на которую перенесли бой Усик — Фьюри
Фьюри и Усик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

После очередного переноса самого ожидаемого боксерского события года — боя украинского чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) и британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) стало известно, когда произойдет бой. Противостояние за абсолютное чемпионство в сверхтяжелом весе пройдет в Саудовской Аравии.

Официальную дату сообщила промоутерская компания Тайсона Фьюри, передаёт Новини.LIVE.

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Итак, по информации промоутеров "Цыганского короля" Queensberry Promotions Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

Напомним, что Тайсон в очередной раз перенес бой. На этот раз из-за рассечения брови. Хотя до боя оставалось уже чуть больше двух недель.

Фьюри извинился перед командой Усика, а украинец просто усмехнулся. Сообщалось, что британец получил травму во время тренировочного спарринга. Известный британский боксер и экс-чемпион Ленокс Льюис сообщил, что Тайсону нужно наложить шесть швов и на восстановление уйдет три месяца.

Замены не будет

Сначала была информация, что Фьюри заменит Хргович. Но организаторы вернули всем билеты и просто решили перенести бой, чтобы Усик встретился в следующем бою именно с Тайсоном Фьюри.

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Александр Усик
Тайсон Фьюри
Филип Хргович
Бой Усик — Фьюрі

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