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Скільки заплатить Ф'юрі, якщо знову відмовиться від бою з Усиком

4 лютого 2024 09:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Скільки заплатить Ф'юрі, якщо знову відмовиться від бою з Усиком
Френк Воррен та Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Стала відома сума компенсації, яку буде вимушений сплатити Тайсон Ф’юрі у разі наступної відмови від бою з українським чемпіоном Олександром Усиком. Нагадаємо, що нова офіційна дата бою — це 18 травня.

Подробиці щодо санкцій проти британця оприлюднили організатори зустрічі у Саудівській Аравії, передає Новини.LIVE. 

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Нові деталі проведення бою між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) приголомшують.

Якщо Ф’юрі не зможе вийти на поєдинок цього разу через будь-яку причину — буде зобов’язаний виплатити компенсацію у розмірі 10 млн доларів. Але для Усика чинна така ж умова.

"Остання спроба, коли ми можемо провести цей бій, і я обрав дату — 18 травня. У мене є гарантії — 10 млн, якщо хтось втече від поєдинку, не від організаторів, а з їхнього особистого рахунку", — сказав Туркі Аль аш-Шейх.

Хтось недбало ставиться до захисту

Нагадаємо, що поєдинок мав відбутися 17 лютого, але за 2 тижні до бою стало відомо про травму Ф’юрі. Британець отримав розсічення у спарингу.

"У нього є розсычення. Це трапляється. Можливо, хтось безцеремонно ставиться до захисту. Є речі, які ми робимо перед кожним спарингом, щоб захистити обличчя: шоломи, рукавички більшого розміру, вазелін. Моя думка — хтось просто недбало до цього ставиться", — зауважив Усик у своєму інстаграмі.

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Олександр Усик
Саудівська Аравія
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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