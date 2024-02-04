Скільки заплатить Ф'юрі, якщо знову відмовиться від бою з Усиком

Френк Воррен та Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Стала відома сума компенсації, яку буде вимушений сплатити Тайсон Ф’юрі у разі наступної відмови від бою з українським чемпіоном Олександром Усиком. Нагадаємо, що нова офіційна дата бою — це 18 травня.

Подробиці щодо санкцій проти британця оприлюднили організатори зустрічі у Саудівській Аравії, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Нові деталі проведення бою між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) приголомшують.

Pictures from Tyson Fury's team showing the shape he is currently in ahead of the Oleksandr Usyk fight, which has now been rescheduled for May 18th… pic.twitter.com/WTFmqCNpyU — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 3, 2024

Якщо Ф’юрі не зможе вийти на поєдинок цього разу через будь-яку причину — буде зобов’язаний виплатити компенсацію у розмірі 10 млн доларів. Але для Усика чинна така ж умова.

"Остання спроба, коли ми можемо провести цей бій, і я обрав дату — 18 травня. У мене є гарантії — 10 млн, якщо хтось втече від поєдинку, не від організаторів, а з їхнього особистого рахунку", — сказав Туркі Аль аш-Шейх.

Хтось недбало ставиться до захисту

Нагадаємо, що поєдинок мав відбутися 17 лютого, але за 2 тижні до бою стало відомо про травму Ф’юрі. Британець отримав розсічення у спарингу.

"У нього є розсычення. Це трапляється. Можливо, хтось безцеремонно ставиться до захисту. Є речі, які ми робимо перед кожним спарингом, щоб захистити обличчя: шоломи, рукавички більшого розміру, вазелін. Моя думка — хтось просто недбало до цього ставиться", — зауважив Усик у своєму інстаграмі.

Нагадаємо, Артем Довбик має серйозну травму — є ризик, що він не зіграє цього сезону.

Мікель Артета заявив, що Зінченко та Уайт діляться дружинами — що він мав на увазі.

Владислав Супряга попрощався з "Динамо" — що відомо.

Віктор Циганков дізнається про свій новий клуб у квітні — є два варіанти.

Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" — відомо, скільки хочуть заробити португальці.

Олександр Шовковський виправив помилку Луческу в "Динамо" — про що йдеться.