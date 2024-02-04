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Сколько заплатит Фьюри, если снова откажется от боя с Усиком

4 февраля 2024 09:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Сколько заплатит Фьюри, если снова откажется от боя с Усиком
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Стала известна сумма компенсации, которую будет вынужден оплатить Тайсон Фьюри в случае последующего отказа от боя с украинским чемпионом Александром Усиком. Напомним, что новая официальная дата боя — это 18 мая.

Подробности санкций против британца обнародовали организаторы встречи в Саудовской Аравии, передает Новини.LIVE.

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Новые детали проведения боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) ошеломляют.

Если Фьюри не сможет выйти на поединок на этот раз по какой-либо причине — будет обязан выплатить компенсацию в размере 10 млн. долларов. Но для Усика будет действовать такое же условие.

"Последняя попытка, когда мы можем провести этот бой, и я выбрал дату — 18 мая. У меня есть гарантии — 10 млн, если кто-то убежит от поединка, не от организаторов, а с их личного счета", — сказал Турки Аль аш-Шейх.

Кто-то небрежно относится к защите

Напомним, что поединок должен был состояться 17 февраля, но за 2 недели до боя стало известно о травме Фьюри. Британец получил рассечение в спарринге.

"У него есть рассечение. Это случается. Возможно, кто-то бесцеремонно относится к защите. Есть вещи, которые мы делаем перед каждым спаррингом, чтобы защитить лицо: шлемы, перчатки большего размера, вазелин. Мое мнение — кто-то просто небрежно к этому относится", — заметил Усик в своем инстаграмме.

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Александр Усик
Саудовская Аравия
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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