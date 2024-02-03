Саудовская Аравия отменила шоу Усик — Фьюри и обещает вернуть деньги за билеты

Тайсон Фьюри — Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Организаторы боксерского шоу "Огненное кольцо", которое планировали провести 17 февраля в Эр-Рияде, отменили событие. Причиной такого решения стал срыв поединка чемпиона WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO Александра Усика.

Украинцу также не позволили провести защиту титула IBF против хорвата Филипа Хрговича, сообщила портал Boxing Scene.

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Отметим, что турнир пришлось отменить, поскольку Фьюри во время спарринга получил глубокое рассечение над правым глазом.

Усику снова придется ждать Тайсона

Официальный представитель властей Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что замену Фьюри искать не будут и турнир полностью отменят. Он отметил, что они будут ждать, пока Тайсон полностью восстановится.

"Вместо изначально запланированного на 17 февраля вечера бокса в Эр-Рияде, событие перенесут на более позднюю дату, а билеты вернут зрителям", — сообщил Аль аш-Шейх.

Отметим, что Усик планировал 17 февраля провести поединок с обязательным чемпионом по версии IBF Филипом Хрговичем. Теперь либо придется перенести бой с хорватом, либо в поединке с Фьюри не будет на кону титула IBF.

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