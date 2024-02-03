Саудовская Аравия отменила шоу Усик — Фьюри и обещает вернуть деньги за билеты
Организаторы боксерского шоу "Огненное кольцо", которое планировали провести 17 февраля в Эр-Рияде, отменили событие. Причиной такого решения стал срыв поединка чемпиона WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO Александра Усика.
Украинцу также не позволили провести защиту титула IBF против хорвата Филипа Хрговича, сообщила портал Boxing Scene.
Отметим, что турнир пришлось отменить, поскольку Фьюри во время спарринга получил глубокое рассечение над правым глазом.
Усику снова придется ждать Тайсона
Официальный представитель властей Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что замену Фьюри искать не будут и турнир полностью отменят. Он отметил, что они будут ждать, пока Тайсон полностью восстановится.
"Вместо изначально запланированного на 17 февраля вечера бокса в Эр-Рияде, событие перенесут на более позднюю дату, а билеты вернут зрителям", — сообщил Аль аш-Шейх.
Отметим, что Усик планировал 17 февраля провести поединок с обязательным чемпионом по версии IBF Филипом Хрговичем. Теперь либо придется перенести бой с хорватом, либо в поединке с Фьюри не будет на кону титула IBF.
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