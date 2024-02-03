Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бокс arrow Саудовская Аравия отменила шоу Усик — Фьюри и обещает вернуть деньги за билеты arrow

Саудовская Аравия отменила шоу Усик — Фьюри и обещает вернуть деньги за билеты

3 февраля 2024 10:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Саудовская Аравия отменила шоу Усик — Фьюри и обещает вернуть деньги за билеты
Тайсон Фьюри — Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Организаторы боксерского шоу "Огненное кольцо", которое планировали провести 17 февраля в Эр-Рияде, отменили событие. Причиной такого решения стал срыв поединка чемпиона WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO Александра Усика.

Украинцу также не позволили провести защиту титула IBF против хорвата Филипа Хрговича, сообщила портал Boxing Scene.

Читайте также:

Отметим, что турнир пришлось отменить, поскольку Фьюри во время спарринга получил глубокое рассечение над правым глазом.

Усику снова придется ждать Тайсона

Официальный представитель властей Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что замену Фьюри искать не будут и турнир полностью отменят. Он отметил, что они будут ждать, пока Тайсон полностью восстановится.

"Вместо изначально запланированного на 17 февраля вечера бокса в Эр-Рияде, событие перенесут на более позднюю дату, а билеты вернут зрителям", — сообщил Аль аш-Шейх.

Отметим, что Усик планировал 17 февраля провести поединок с обязательным чемпионом по версии IBF Филипом Хрговичем. Теперь либо придется перенести бой с хорватом, либо в поединке с Фьюри не будет на кону титула IBF.

Напомним, Криштиану Роналду подарил девушке часы за 100 тысяч долларов.

Владислав Супряга попрощался с "Динамо" — что известно.

Виктор Цыганков узнает свой новый клуб в апреле — есть два варианта.

Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" — известно, сколько хотят заработать португальцы.

Александр Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь.

Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі
Филип Хргович
Бой Усик — Хргович

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме