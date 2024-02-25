Выхрист вернулся после травмы и нокаутировал своего соперника — видео

Украинский боксер Виктор Выхрист. Фото: instagram.com/viktor_faust_vykhryst/

В немецком Висбадене состоялось боксерское шоу. В одном из поединков после травмы вернулся украинской супертяжеловес Виктор Выхрист.

Соперником боксера из Кременчуга стал аргентинец Маркос Антонио Аумаду, сообщил портал Новини.LIVE.

Отметим, что этот бой стал для Выхриста первым после досрочного поражения от кубинца Ленье Перо. Тогда украинец уступил из-за сломанного ребра.

Победа Виктора Выхриста

Украинец с первого раунда работал через джеб и комбинации. Выхрист с дистанции контролировал соперника, который хотел драки.

Во втором раунде в разменах ударами Аудама дважды побывал в нокдауне, но воспользоваться этим украинец не смог. При этом Виктор пропустил много ударов.

В четвертом раунде Выхрист отправил соперника в третий нокдаун, и аргентинец выплюнул капу и не захотел продолжать бой.

Итог поединка: победа Выхриста техническим нокаутом в четвертом раунде.

Для Выхриста это уже 12-я победа в карьере и восьмая досрочная.

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