Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бокс arrow Выхрист вернулся после травмы и нокаутировал своего соперника — видео arrow

Выхрист вернулся после травмы и нокаутировал своего соперника — видео

25 февраля 2024 22:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Выхрист вернулся после травмы и нокаутировал своего соперника — видео
Украинский боксер Виктор Выхрист. Фото: instagram.com/viktor_faust_vykhryst/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В немецком Висбадене состоялось боксерское шоу. В одном из поединков после травмы вернулся украинской супертяжеловес Виктор Выхрист.

Соперником боксера из Кременчуга стал аргентинец Маркос Антонио Аумаду, сообщил портал Новини.LIVE.

Отметим, что этот бой стал для Выхриста первым после досрочного поражения от кубинца Ленье Перо. Тогда украинец уступил из-за сломанного ребра.

Победа Виктора Выхриста

Украинец с первого раунда работал через джеб и комбинации. Выхрист с дистанции контролировал соперника, который хотел драки.

Во втором раунде в разменах ударами Аудама дважды побывал в нокдауне, но воспользоваться этим украинец не смог. При этом Виктор пропустил много ударов.

В четвертом раунде Выхрист отправил соперника в третий нокдаун, и аргентинец выплюнул капу и не захотел продолжать бой.

Итог поединка: победа Выхриста техническим нокаутом в четвертом раунде.

Для Выхриста это уже 12-я победа в карьере и восьмая досрочная.

Напомним, бразильский форвард из житомирского "Полесья" перейдет в легендарный украинский клуб.

Вышел материал про известных украинских спортсменов, которые погибли во время войны. 

Мюнхенская "Бавария" нашла неожиданную замену Тухелю в АПЛ. 

Мудрик сменит клуб — "Челси" готовит трансфер украинца.

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб

Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизовать футболистов.

бокс
Виктор Выхрист
супертяжелый вес
профессиональный бокс
украинские боксеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме