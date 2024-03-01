Джошуа и Нганну выяснили, чей удар сильнее
Боксер Энтони Джошуа и бывший боец UFC Фрэнсис Нганну продолжают подготовку к очному бою. Уже через неделю они проведут поединок по правилам бокса.
Нганну заочно продемонстрировал, что не уступает Джошуа по силе удара, сообщает talkSPORT.
Восьмого марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, главным событием которого станет противостояние Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну. Экс-чемпион UFC мечтает о победе над бывшим обладателем нескольких боксерских поясов.
Нганну пошел в атаку на Джошуа
Камерунский боец превзошел достижение британского боксера, который Джошуа установил на шоу Грэма Нортона в 2017 году. Гости развлекательной передачи измерили силу удара на специальном автомате в виде боксерской груши.
Эй Джей позволил испытать силы актерам Рэйчел Вайс, Мартину Фриману и Грегу Дэвису, после чего снял пиджак и сам подошел к автомату. Другие гости набрали 182, 594 и 632 очков соответственно, после чего Джошуа продемонстрировал свой коронный удар. Его показатель оказался рекордным — 848 баллов.
Однако Фрэнсис Нганну превзошел достижение своего будущего соперника. В рамках подготовки к бою с Энтони Джошуа камерунец тоже измерил силу удара.
Несмотря на то, что он сделал это на другом автомате, результат все равно впечатляет. Нганну набрал рекордные 999 баллов.
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