Джошуа и Нганну выяснили, чей удар сильнее

Энтони Джошуа на развлекательном шоу. Фото: скриншот YouTube

Боксер Энтони Джошуа и бывший боец UFC Фрэнсис Нганну продолжают подготовку к очному бою. Уже через неделю они проведут поединок по правилам бокса.

Нганну заочно продемонстрировал, что не уступает Джошуа по силе удара, сообщает talkSPORT.

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Восьмого марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, главным событием которого станет противостояние Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну. Экс-чемпион UFC мечтает о победе над бывшим обладателем нескольких боксерских поясов.

Нганну пошел в атаку на Джошуа

Камерунский боец превзошел достижение британского боксера, который Джошуа установил на шоу Грэма Нортона в 2017 году. Гости развлекательной передачи измерили силу удара на специальном автомате в виде боксерской груши.

Эй Джей позволил испытать силы актерам Рэйчел Вайс, Мартину Фриману и Грегу Дэвису, после чего снял пиджак и сам подошел к автомату. Другие гости набрали 182, 594 и 632 очков соответственно, после чего Джошуа продемонстрировал свой коронный удар. Его показатель оказался рекордным — 848 баллов.

Однако Фрэнсис Нганну превзошел достижение своего будущего соперника. В рамках подготовки к бою с Энтони Джошуа камерунец тоже измерил силу удара.

Фрэнсис Нганну после дебютного боксерского боя. Фото: скриншот YouTube

Несмотря на то, что он сделал это на другом автомате, результат все равно впечатляет. Нганну набрал рекордные 999 баллов.

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