Промоутер Фьюри удивил своими словами о рассечении у Тайсона

Боб Арум вместе с Тайсоном Фьюри. twitter.com/BobArum

Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, не считает рассечение своего подопечного слишком серьезным. Это заявление он сделал на фоне слухов о том, что британец не успеет восстановиться к 18 мая.

Арум допустил, что Фьюри без проблем выйдет на поединок в мае, сообщил портал Boxing Social.

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Промоутер Боб Арум. Фото: Top Rank

Мнение Арума о травме Фьюри

Арум уверен, что рассечение Фьюри не очень серьезное. Именно поэтому после госпитализации Тайсону сделали всего 11 швов.

Промоутер отметил, что рассечение не было глубоким и срывать поединок британец не собирается.

"Рана не слишком глубокая. На нее наложили всего 11 швов. Обычно, при более серьезном разрезе, требуется от 20 до 30 швов. Тайсон считает, что ему потребуется месяц, чтобы все зажило, после чего он сможет вернуться к тренировкам и спаррингам", — отметил Фьюри.

Арум напомнил, что в бою с Отто Валлином было более глубокое рассечение и тогда Тайсон восстановился очень быстро.

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