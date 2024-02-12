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Промоутер Фьюри удивил своими словами о рассечении у Тайсона

12 февраля 2024 13:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Промоутер Фьюри удивил своими словами о рассечении у Тайсона
Боб Арум вместе с Тайсоном Фьюри. twitter.com/BobArum
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, не считает рассечение своего подопечного слишком серьезным. Это заявление он сделал на фоне слухов о том, что британец не успеет восстановиться к 18 мая.

Арум допустил, что Фьюри без проблем выйдет на поединок в мае, сообщил портал Boxing Social.

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Боб Арум
Промоутер Боб Арум. Фото: Top Rank

Мнение Арума о травме Фьюри

Арум уверен, что рассечение Фьюри не очень серьезное. Именно поэтому после госпитализации Тайсону сделали всего 11 швов.

Промоутер отметил, что рассечение не было глубоким и срывать поединок британец не собирается.

"Рана не слишком глубокая. На нее наложили всего 11 швов. Обычно, при более серьезном разрезе, требуется от 20 до 30 швов. Тайсон считает, что ему потребуется месяц, чтобы все зажило, после чего он сможет вернуться к тренировкам и спаррингам", — отметил Фьюри.

Арум напомнил, что в бою с Отто Валлином было более глубокое рассечение и тогда Тайсон восстановился очень быстро.

Напомним, украинский футболист Илья Забарный перейдет в один из топ-клубов в конце сезона. "Борнмут" назвал причину продажи игрока. 

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис резко раскритиковал команду из-за серии неудачных матчей на сборах в Турции. 

Украинец Александр Усик выбрал "запасного" боксера на случай, если Тайсон Фьюри снова откажется от боя. 

База киевского "Динамо" в центре Киева оказалась в плачевном состоянии. На кадрах видно, что многофункциональный комплекс буквально "разваливается".

бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі
Боб Арум
супертяжелый вес
профессиональный бокс
украинские боксеры

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