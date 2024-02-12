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Бой Усик — Фьюри — известно, кто может стать запасным боксером

12 февраля 2024 12:01
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бой Усик — Фьюри — известно, кто может стать запасным боксером
Фьюри против Усика. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Организаторы поединка между чемпионом мира по версиях WBA, IBF, WBO украинцем Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри могут подстраховать свое главное событие. Появился боксер, согласившийся выйти на замену.

Заменой в предстоящем поединке согласился быть экс-чемпион мира Энтони Джошуа, сообщил портал TalkSport.

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Энтони Джошуа и Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Третий бой Джошуа и Усика стал ближе

По словам промоутера Джошуа Эдди Хирна, Энтони готов драться с Фьюри или Усиком, если бой снова сорвется.

Промоутер отметил, что этот бой будет возможен, если Джошуа легко победит Фрэнсиса Нганну. Их бой назначен на 8 марта в Саудовской Аравии.

"Удивительно, что Джошуа собирается провести четыре боксерских поединка за всего одиннадцать месяцев. Это впечатляюще. Хотя, конечно, в какой-то момент ему, возможно, потребуется отдых, но если "Эй Джей" успешно справится с Нганну и предоставится подобная возможность, то он готов встретиться в поединке с Фьюри или Усиком", — отметил Хирн.

Джошуа ранее дважды боксировал с Усиком и оба проиграл решениями судей. Поединок с Энтони не единожды пытались организовать, но ни разу не получилось по вине Тайсона.

Напомним, английский "Борнмут" собирается продать несколько футболистов — среди них игрок сборной Украины Илья Забарный.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис резко раскритиковал команду из-за серии неудачных матчей на сборах в Турции. 

В Германии произошел инцидент, который завершился гибелью молодого игрока сборной Украины. Он скончался в результате нападения на почве национальной принадлежности.

Тем временем бывший футболист киевского "Динамо" сменил команду и ярко дебютировал в новом чемпионате.

А донецкий "Шахтер" может потерять перспективного игрока, который отказывается выступать в чемпионате Украины.

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