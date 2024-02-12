Промоутер Ф'юрі здивував своїми словами про розсічення у Тайсона

Боб Арум разом із Тайсоном Ф'юрі. twitter.com/BobArum

Боб Арум, співпромоутер чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, не вважає розсічення свого підопічного занадто серйозним. Цю заяву він зробив на тлі чуток про те, що британець не встигне відновитись до 18 травня.

Арум припустив, що Ф'юрі без проблем вийде на поєдинок у травні, повідомив портал Boxing Social.

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Промоутер Боб Арум. Фото: Top Rank

Думка Арума про травму Ф'юрі

Арум упевнений, що розсічення Ф'юрі не дуже серйозне. Саме тому після госпіталізації Тайсону зробили всього 11 швів.

Промоутер зазначив, що розсічення не було глибоким і зривати поєдинок британець не збирається.

"Рана не надто глибока. На неї наклали всього 11 швів. Зазвичай, при більш серйозному розрізі, потрібно від 20 до 30 швів. Тайсон вважає, що йому буде потрібно місяць, щоб усе загоїлося, після чого він зможе повернутися до тренувань і спарингів", — зауважив Ф'юрі.

Арум нагадав, що в бою з Отто Валліном було глибше розсічення й тоді Тайсон відновився дуже швидко.

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