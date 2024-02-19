В ходе боевых действий погиб очередной именитый украинский спортсмен

Мастер спорта по панкратиону Иван Захарук. Фото: facebook.com/sergey.cherednichenko.754

В зоне боевых действий погиб украинский боец Иван Захарук. Он с оружием в руках защищал страну от русских захватчиков.

О гибели именитого представителя панкратиона сообщил Сергей Чередниченко.

Отдал жизнь за Украину

Детали по поводу гибели мастера спорта по панкратиону не сообщается, но известно, что он лишился жизни во время боевых действий на востоке Украины.

Также отмечается, что погибший одним из первых пошел защищать страну после полномасштабного вторжения.

«С тяжелым сердцем сообщаем о гибели нашего соратника и друга, мастера спорта Украины по панкратиону. Его неожиданная потеря оставляет нас в глубоком горе и скорби. Ваня был не только выдающимся спортсменом, но и примером для многих в своем профессионализме, упорстве и доброте. Встал на защиту нашей страны одним из первых и был настоящим патриотом.

Его страсть к панкратиону вдохновляла нас всех, и его утрата оставит огромную пустоту в нашем сообществе. Мы выражаем наши глубокие соболезнования его семье, друзьям и близким. Пусть его душа обретет покой, а его пример будет жить в наших сердцах навсегда", — написал Чередниченко.

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