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Під час бойових дій загинув черговий іменитий український спортсмен

19 лютого 2024 08:04
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Агабекян Карен
редактор
Під час бойових дій загинув черговий іменитий український спортсмен
Майстер спорту з панкратіону Іван Захарук. Фото: facebook.com/sergey.cherednichenko.754
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У зоні бойових дій загинув український боєць Іван Захарук. Він зі зброєю в руках захищав країну від російського загарбника.

Про загибель іменитого представника панкратіону повідомив Сергій Чередніченко.

Віддав життя за Україну

Деталі щодо загибелі майстра спорту з панкратіону не повідомляється, але відомо, що він загинув під час бойових дій на сході України.

Також зазначається, що загиблий одним з перших пішов захищати країну після повномасштабного вторгнення.

"З важким серцем повідомляємо про загибель нашого соратника та друга, майстра спорту України з панкратіону. Його несподівана втрата залишає нас у глибокому горі та скорботі. Ваня був не лише видатним спортсменом, а й прикладом для багатьох у своєму професіоналізмі, завзятості та доброті. Він став на захист нашої країни одним із перших і був справжнім патріотом.

Його пристрасть до панкратіону надихала нас усіх, і його втрата залишить величезну порожнечу у нашому співтоваристві. Ми висловлюємо наші глибокі співчуття його сім'ї, друзям та близьким. Нехай його душа знайде спокій, а його приклад житиме в наших серцях назавжди", — написав Чередніченко.

Нагадаємо, Олександр Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону — на українця претендують два клуби.

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик та його дружина Катерина хрестили доньку Марію у Києві.

Георгій Судаков йде із "Шахтаря" — відомий новий претендент на українця.

Каталонська "Барселона" обрала нового тренера, з яким зараз веде переговори.

Вже влітку Віктор Циганков змінить клуб, а Артем Довбик може залишитись у "Жироні".

війна
ЗСУ
панкратіон
єдиноборства
загиблі

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