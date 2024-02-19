Під час бойових дій загинув черговий іменитий український спортсмен
У зоні бойових дій загинув український боєць Іван Захарук. Він зі зброєю в руках захищав країну від російського загарбника.
Про загибель іменитого представника панкратіону повідомив Сергій Чередніченко.
Віддав життя за Україну
Деталі щодо загибелі майстра спорту з панкратіону не повідомляється, але відомо, що він загинув під час бойових дій на сході України.
Також зазначається, що загиблий одним з перших пішов захищати країну після повномасштабного вторгнення.
"З важким серцем повідомляємо про загибель нашого соратника та друга, майстра спорту України з панкратіону. Його несподівана втрата залишає нас у глибокому горі та скорботі. Ваня був не лише видатним спортсменом, а й прикладом для багатьох у своєму професіоналізмі, завзятості та доброті. Він став на захист нашої країни одним із перших і був справжнім патріотом.
Його пристрасть до панкратіону надихала нас усіх, і його втрата залишить величезну порожнечу у нашому співтоваристві. Ми висловлюємо наші глибокі співчуття його сім'ї, друзям та близьким. Нехай його душа знайде спокій, а його приклад житиме в наших серцях назавжди", — написав Чередніченко.
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