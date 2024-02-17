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Олександр та Катерина Усики охрестили доньку Марію у Києві

17 лютого 2024 22:58
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Олександр та Катерина Усики охрестили доньку Марію у Києві
Олександр та Катерина Усики. Фото: Instagram/usyk_kate1505
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Родина Усиків, український чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF Олександр та його дружини Катерина, охрестили доньку Марію. Таїнство провели в одному з храмів у столиці України.

Відповідне фото з’явилося в інстаграмі Катерини Усик, передає Новини.LIVE.

Хрещення четвертої дитини подружжя відбулося у Свято-Троїцькому храмі. Нагадаємо донька, який дали ім’я Марія, народилася наприкінці січня.

усик
Скрин сторіз інстаграма Катерини Усик

Як стало відомо з відео Слави Дьоміна на його каналі у YouTube, Катерина Усик народила у неділю, 28 січня, у Києві. Вага Марії становила 4 кг 750 грамів, зріст — 58 см, а світ вона побачила о 16:08. 

Не було б щастя, але Ф'юрі прискорив зустріч

Сталося це під час кінцевого періоду тренувального табору в Олександра перед боєм з Тайсоном Ф’юрі. Побачити дитину вдалося тільки завдяки травмі британця.

Нагадаємо, Олександр Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Судаков іде із "Шахтаря" — відомий новий претендент на українця.

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Вже влітку Циганков змінить клуб, Довбик може залишитися у "Жироні".

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"Барселона" обрала нового тренера — тривають переговори. 

Олександр Усик
Катерина Усик
Бій Усик — Ф'юрі
Водохреща

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