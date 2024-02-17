Олександр та Катерина Усики охрестили доньку Марію у Києві

Олександр та Катерина Усики. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Родина Усиків, український чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF Олександр та його дружини Катерина, охрестили доньку Марію. Таїнство провели в одному з храмів у столиці України.

Відповідне фото з’явилося в інстаграмі Катерини Усик, передає Новини.LIVE.

Хрещення четвертої дитини подружжя відбулося у Свято-Троїцькому храмі. Нагадаємо донька, який дали ім’я Марія, народилася наприкінці січня.

Скрин сторіз інстаграма Катерини Усик

Як стало відомо з відео Слави Дьоміна на його каналі у YouTube, Катерина Усик народила у неділю, 28 січня, у Києві. Вага Марії становила 4 кг 750 грамів, зріст — 58 см, а світ вона побачила о 16:08.

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Сталося це під час кінцевого періоду тренувального табору в Олександра перед боєм з Тайсоном Ф’юрі. Побачити дитину вдалося тільки завдяки травмі британця.

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