Нганну оказался существенно тяжелее Джошуа — видео
В Эр-Рияде, Саудовская Аравия прошла процедура взвешивания предстоящего боксерского шоу. В главном событии подерутся бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.
На опубликованных видео портала Sky Sports организаторы сообщили, что Нганну оказался на 9 кг тяжелее.
Результаты взвешивания Джошуа — Нганну
Джошуа на взвешивании показал вес — 114,5 кг, что больше на 600 грамм в сравнении с последним поединком против шведа Отто Валлина.
Под Нганну весы показали результат — 123,6 кг. Этот лишь на 200 грамм больше чем в поединке против Тайсона Фьюри. Интересно, что британец тогда весил больше камерунца на 3 кг. Сейчас же ему предстоит бой против более легкого и маневренного боксера, чем та версия "Цыганского Короля".
Также взвешивание прошли топовые супертяжеловесы Чжан Чжилей из Китая и Джозеф Паркер из Новой Зелландии.
Чжилей показал публике вес — 132,3 кг, а Паркер — 112,3 кг. Джозеф на 1 кг тяжелее чем в бою с Деонтеем Уайлдером, поскольку ему нужно сдержать давление соперника, который на 20 кг тяжелее.
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