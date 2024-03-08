Нганну оказался существенно тяжелее Джошуа — видео

Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

В Эр-Рияде, Саудовская Аравия прошла процедура взвешивания предстоящего боксерского шоу. В главном событии подерутся бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

На опубликованных видео портала Sky Sports организаторы сообщили, что Нганну оказался на 9 кг тяжелее.

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Результаты взвешивания Джошуа — Нганну

Джошуа на взвешивании показал вес — 114,5 кг, что больше на 600 грамм в сравнении с последним поединком против шведа Отто Валлина.

Под Нганну весы показали результат — 123,6 кг. Этот лишь на 200 грамм больше чем в поединке против Тайсона Фьюри. Интересно, что британец тогда весил больше камерунца на 3 кг. Сейчас же ему предстоит бой против более легкого и маневренного боксера, чем та версия "Цыганского Короля".

Также взвешивание прошли топовые супертяжеловесы Чжан Чжилей из Китая и Джозеф Паркер из Новой Зелландии.

Чжилей показал публике вес — 132,3 кг, а Паркер — 112,3 кг. Джозеф на 1 кг тяжелее чем в бою с Деонтеем Уайлдером, поскольку ему нужно сдержать давление соперника, который на 20 кг тяжелее.

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