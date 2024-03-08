Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бокс arrow Нганну оказался существенно тяжелее Джошуа — видео arrow

Нганну оказался существенно тяжелее Джошуа — видео

8 марта 2024 07:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Нганну оказался существенно тяжелее Джошуа — видео
Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Эр-Рияде, Саудовская Аравия прошла процедура взвешивания предстоящего боксерского шоу. В главном событии подерутся бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

На опубликованных видео портала Sky Sports организаторы сообщили, что Нганну оказался на 9 кг тяжелее.

Читайте также:

Результаты взвешивания Джошуа — Нганну

Джошуа на взвешивании показал вес — 114,5 кг, что больше на 600 грамм в сравнении с последним поединком против шведа Отто Валлина.

Под Нганну весы показали результат — 123,6 кг. Этот лишь на 200 грамм больше чем в поединке против Тайсона Фьюри. Интересно, что британец тогда весил больше камерунца на 3 кг. Сейчас же ему предстоит бой против более легкого и маневренного боксера, чем та версия "Цыганского Короля".

Также взвешивание прошли топовые супертяжеловесы Чжан Чжилей из Китая и Джозеф Паркер из Новой Зелландии.

Чжилей показал публике вес — 132,3 кг, а Паркер — 112,3 кг. Джозеф на 1 кг тяжелее чем в бою с Деонтеем Уайлдером, поскольку ему нужно сдержать давление соперника, который на 20 кг тяжелее.

Напомним, Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Мудрику придется уйти из "Челси" в аренду. 

"Жирона" претендует на двух игроков "Шахтера" — о ком речь.

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.

бокс
Энтони Джошуа
Фрэнсис Нганну
супертяжелый вес
профессиональный бокс
Джошуа — Нганну

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта