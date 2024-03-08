Нганну виявився суттєво важчим за Джошуа — відео

Ентоні Джошуа — Френсіс Нганну. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

В Ер-Ріяді, Саудівська Аравія пройшла процедура зважування майбутнього боксерського шоу. У головній події поб'ються колишній чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа та ексчемпіон UFC Френсіс Нганну.

На опублікованих відео порталу Sky Sports організатори повідомили, що Нганну виявився на 9 кг важчим.

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Результати зважування Джошуа — Нганну

Джошуа на зважуванні показав вагу — 114,5 кг, що більше на 600 грамів у порівнянні з останнім поєдинком проти шведа Отто Валліна.

Під Нганну ваги показали результат — 123,6 кг. Це лише на 200 грамів більше ніж у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Цікаво, що британець тоді важив більше за камерунця на 3 кг. Зараз же його чекає бій проти легшого і маневренішого боксера, ніж та версія "Циганського Короля".

Також зважування пройшли топові суперважковаговики Чжан Чжилей із Китаю та Джозеф Паркер із Нової Зеландії.

Чжилей показав публіці вагу — 132,3 кг, а Паркер — 112,3 кг. Джозеф на 1 кг важчий ніж у бою з Деонтеєм Уайлдером, оскільки йому потрібно стримати тиск суперника, який на 20 кг важчий.

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