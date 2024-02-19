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На бое Усик — Фьюри будет рекордное количество судей

19 февраля 2024 13:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
На бое Усик — Фьюри будет рекордное количество судей
Александр Усик во время выхода на ринг. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился ожиданием от боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. 

Сулейман дал важную рекомендацию относительно этого противостояния, сообщает Sky Sports

Глава WBC, чемпионским поясом которой владеет Тайсон Фьюри, предложил увеличить количество судей на бое в Саудовской Аравии до пяти или даже шести. Он напомнил, что противостояние Усика с Фьюри может оказать влияние на развитие этого вида спорта, а потому важно исключить ошибки и снизить риск возникновения скандалов. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри во время промо поединка. Фото: скриншот YouTube

Инновация во время боя Усик — Фьюри 

Маурисио Сулейман напомнил о том, что давно борется за возможность ввести в боксе определенные нововведения. Одним из них является увеличение количества судей на важных поединках. Глава WBC уверен, что для развития бокса важно не быть традиционалистами. 

"Уверен, кому-то понравится идея об увеличении количества судей. Мы предлагали использовать пять или шесть рефери. Также мы разработали систему удаленного подсчета очков, которая используется для обучения и оценки судей по всему миру. Они ведут подсчет очков в прямом эфире по системе WBC. Как показала практика, чем больше судей оценивают поединок, тем меньше вероятность ошибки", — заявил Маурисио Сулейман.  

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бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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