На бое Усик — Фьюри будет рекордное количество судей

Александр Усик во время выхода на ринг. Фото: скриншот YouTube

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился ожиданием от боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Сулейман дал важную рекомендацию относительно этого противостояния, сообщает Sky Sports.

Глава WBC, чемпионским поясом которой владеет Тайсон Фьюри, предложил увеличить количество судей на бое в Саудовской Аравии до пяти или даже шести. Он напомнил, что противостояние Усика с Фьюри может оказать влияние на развитие этого вида спорта, а потому важно исключить ошибки и снизить риск возникновения скандалов.

Тайсон Фьюри во время промо поединка. Фото: скриншот YouTube

Инновация во время боя Усик — Фьюри

Маурисио Сулейман напомнил о том, что давно борется за возможность ввести в боксе определенные нововведения. Одним из них является увеличение количества судей на важных поединках. Глава WBC уверен, что для развития бокса важно не быть традиционалистами.

"Уверен, кому-то понравится идея об увеличении количества судей. Мы предлагали использовать пять или шесть рефери. Также мы разработали систему удаленного подсчета очков, которая используется для обучения и оценки судей по всему миру. Они ведут подсчет очков в прямом эфире по системе WBC. Как показала практика, чем больше судей оценивают поединок, тем меньше вероятность ошибки", — заявил Маурисио Сулейман.

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