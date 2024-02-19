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На бою Усик — Ф'юрі буде рекордна кількість суддів

19 лютого 2024 13:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
На бою Усик — Ф'юрі буде рекордна кількість суддів
Олександр Усик під час виходу на ринг. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман поділився очікуванням від бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Сулейман дав важливу рекомендацію щодо цього протистояння, повідомляє Sky Sports.

Голова WBC, чемпіонським поясом якої володіє Тайсон Ф'юрі, запропонував збільшити кількість суддів на бою в Саудівській Аравії до п'яти чи навіть шести. Він нагадав, що протистояння Усика з Ф'юрі може вплинути на розвиток цього виду спорту, а тому важливо виключити помилки та знизити ризик виникнення скандалів.

Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі під час промо поєдинку. Фото: скриншот YouTube

Інновація під час бою Усик — Ф'юрі

Маурісіо Сулейман нагадав про те, що давно бореться за можливість ввести в боксі певні нововведення. Одним із них є збільшення кількості суддів на важливих поєдинках. Глава WBC упевнений, що для розвитку боксу важливо не бути традиціоналістами.

"Впевнений, комусь сподобається ідея про збільшення кількості суддів. Ми пропонували використовувати п'ять чи шість рефері. Також ми розробили систему віддаленого підрахунку очок, яка використовується для навчання та оцінки суддів у всьому світі. Вони ведуть підрахунок очок у прямому ефірі за системою WBC. Як показала практика, чим більше суддів оцінюють поєдинок, тим менша ймовірність помилки", — заявив Маурісіо Сулейман.

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Олександр та Катерина Усики охрестили доньку Марію у Києві.

спорт
Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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