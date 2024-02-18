МОК отказался допустить Пакьяо на Олимпиаду в Париже

Бывший чемпион мира в семи весовых категориях Мэнни Пакьяо. Фото: instagram.com/mannypacquiao

Международный олимпийский комитет отказался допустить 45-летнюю легенду бокса Мэнни Пакьяо на Олимпийские игры-2024 в Париже. Ради звезды профессионального бокса не стали нарушать правила.

Поэтому от Филиппин поедут более молодые боксеры, сообщил портал ESPN.

Роберто Дюран, Конор Макгрегор, Майк Тайсон и Мэнни Пакьяо. Фото: instagram.com/mannypacquiao

Пакьяо не дали осуществить мечту

Свой отказ МОК аргументировал возрастным лимитом для бокса на Олимпийских играх. Согласно правилам, участвовать в турнире не могут спортсмены в возрасте более 40 лет.

Ранее НОК Филиппин и Пакьяо хотели получить специальный доступ на Олимпийские игры, предоставляемый странам, имеющим мало представителей на ОИ.

Однако этому правилу Филиппины также не соответствовали, ведь оно предоставляется тем, у кого было менее восьми спортсменов на двух последних Олимпийских играх.

На текущий момент Пакьяо, завершивший профессиональную карьеру в 2021 году, проводит выставочные бои. В 2024 году Мэнни может снова встретиться с Флойдом Мейвезером, которому проиграл в 2015 году в самом кассовом поединке в истории бокса.

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