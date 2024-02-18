МОК отказался допустить Пакьяо на Олимпиаду в Париже
Международный олимпийский комитет отказался допустить 45-летнюю легенду бокса Мэнни Пакьяо на Олимпийские игры-2024 в Париже. Ради звезды профессионального бокса не стали нарушать правила.
Поэтому от Филиппин поедут более молодые боксеры, сообщил портал ESPN.
Пакьяо не дали осуществить мечту
Свой отказ МОК аргументировал возрастным лимитом для бокса на Олимпийских играх. Согласно правилам, участвовать в турнире не могут спортсмены в возрасте более 40 лет.
Ранее НОК Филиппин и Пакьяо хотели получить специальный доступ на Олимпийские игры, предоставляемый странам, имеющим мало представителей на ОИ.
Однако этому правилу Филиппины также не соответствовали, ведь оно предоставляется тем, у кого было менее восьми спортсменов на двух последних Олимпийских играх.
На текущий момент Пакьяо, завершивший профессиональную карьеру в 2021 году, проводит выставочные бои. В 2024 году Мэнни может снова встретиться с Флойдом Мейвезером, которому проиграл в 2015 году в самом кассовом поединке в истории бокса.
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