МОК відмовився допустити Пак'яо на Олімпіаду в Парижі

Колишній чемпіон світу у семи вагових категоріях Менні Пак'яо. Фото: instagram.com/mannypacquiao

Міжнародний олімпійський комітет відмовився допустити 45-річну легенду боксу Менні Пак'яо на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Заради зірки професійного боксу не стали порушувати правила.

Тому від Філіппін поїдуть молодші боксери, повідомив портал ESPN.

Роберто Дюран, Конор Макгрегор, Майк Тайсон та Менні Пак'яо. Фото: instagram.com/mannypacquiao

Пак'яо не дали здійснити мрію

Свою відмову МОК аргументував віковим лімітом для боксу на Олімпійських іграх. Згідно з правилами, брати участь у турнірі не можуть спортсмени віком понад 40 років.

Раніше НОК Філіппін і Пакьяо хотіли отримати спеціальний доступ на Олімпійські ігри, що надається країнам, які мають мало представників на ОІ.

Однак цьому правилу Філіппіни також не відповідали, адже воно надається тим, хто мав менше восьми спортсменів на двох останніх Олімпійських іграх.

На цю мить Пакьяо, який завершив професійну кар'єру у 2021 році, проводить виставкові бої. У 2024 році Менні може знову зустрітися з Флойдом Мейвезером, якому програв у 2015 році в найбільш касовому поєдинку в історії боксу.

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