Майк Тайсон собирается вернуться на ринг

Бывший чемпион мира Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson

Деньги, которые платят боксерам в Саудовской Аравии, заинтересовали легенду супертяжелого веса Майка Тайсона. 58-летний бывший боксер готов вернуться на ринг.

Однако Тайсону нужен очень большой гонорар, сообщил портал WBN.

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Бывший чемпион мира Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson

Тайсон готов снова проявить себя в боксе

В Саудовской Аравии также заинтересованы в "Железном Майке", но для организации поединка нужен подходящий оппонент. Тайсону могут организовать два реванша, но теперь нужно убедить всех участников события.

На первом месте рассматривается реванш с Роем Джонсом-младшим, с которым у них был выставочные поединок, завершившийся без результата. В 2020 году тот бой попал в топ-10 лучших событий по проданным платным трансляциям.

Вторым вариантом для Тайсона является легендарный Леннокс Льюис, которому Майк проигрывал во времена выступлений в профессиональном боксе.

Британец также заинтересован в этом поединке, но ждет хорошее предложение на выставочный бой в Саудовской Аравии.

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