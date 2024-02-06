Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бокс arrow Майк Тайсон собирается вернуться на ринг arrow

Майк Тайсон собирается вернуться на ринг

6 февраля 2024 16:38
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Майк Тайсон собирается вернуться на ринг
Бывший чемпион мира Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Деньги, которые платят боксерам в Саудовской Аравии, заинтересовали легенду супертяжелого веса Майка Тайсона. 58-летний бывший боксер готов вернуться на ринг.

Однако Тайсону нужен очень большой гонорар, сообщил портал WBN.

Читайте также:
Майк Тайсон
Бывший чемпион мира Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson

Тайсон готов снова проявить себя в боксе

В Саудовской Аравии также заинтересованы в "Железном Майке", но для организации поединка нужен подходящий оппонент. Тайсону могут организовать два реванша, но теперь нужно убедить всех участников события.

На первом месте рассматривается реванш с Роем Джонсом-младшим, с которым у них был выставочные поединок, завершившийся без результата. В 2020 году тот бой попал в топ-10 лучших событий по проданным платным трансляциям.

Вторым вариантом для Тайсона является легендарный Леннокс Льюис, которому Майк проигрывал во времена выступлений в профессиональном боксе.

Британец также заинтересован в этом поединке, но ждет хорошее предложение на выставочный бой в Саудовской Аравии.

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

Хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко летом может перейти в один из известных зарубежных клубов. 

Киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник. 

Руководство каталонской "Барселоны" летом сменит тренера и начнет изменения в текущем составе. Команду будут покидать футболисты.

Недавно Александр Усик снова стал отцом. Семья украинского боксера получила подарок от Валерия Залужного.

бокс
Майк Тайсон
супертяжелый вес
профессиональный бокс
украинские боксеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме