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Майк Тайсон и румынская модель Мадалина Генеа вместе сыграют в фильме Человек-кролик

11 февраля 2024 16:44
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Майк Тайсон и румынская модель Мадалина Генеа вместе сыграют в фильме Человек-кролик
Майк Тайсон. Фото: Twitter/ElAragueno
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Легендарный американский боксер Майк Тайсон посетил мероприятие, посвященное фильму "Человек-кролик", в котором он сыграет самого себя. На красной дорожке он появился у компании с известной моделью из Румынии Мадалиной Генеа.

Видео с участием Майка модель выложила в свои инстаграммы, передает портал Новини.LIVE.

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Пока что известно, что фильм будут снимать в Турине. В Италию Майк Тайсон прилетел на частном самолете вместе со своей женой Лакихой Спайсер.

А Мадалина выбрала для события откровенное черное платье с глубоким декольте и написала отчаянный пост, в котором отметила, что для нее честь познакомиться с семьей легенды бокса.

"Очень рада поделиться важной новостью. Имела честь познакомиться с Майком Тайсоном и его прекрасной женой, вы оба среди самых скромных на земле душ, которых я когда-либо встречала", — написала Мадалина.

Фильм будет снят на 95% на виртуальной площадке

Согласно предоставленному синопсису, в "Человеке-кролике" рассказывается о супергерое-мультимиллионере, который анонимно наносит удар по силам зла в маске кролика. Им движет желание отомстить за свою сестру, которая покончила с собой после совершения акта насилия, изображение которого попали в Интернет.

"Мы рады приступить к этому инновационному проекту, 95% которого будет снято на виртуальной площадке. Мы также гордимся тем, что в нашем актерском составе есть такая легенда, как Майк Тайсон, который, безусловно, поможет сделать "Человек-кролика" еще более особенным". — отметил продюсер Андреа Ерволино.

Никаких подробностей о роли Тайсона не сообщалось. Режиссер фильма и остальной международный актер также держатся в секрете.

Предыдущие появления Тайсона в кино включали эпизодические роли в фильмах "Похмелье" и "Похмелье, часть 2", а также роль Фрэнка, коррумпированного американского застройщика, также боксером, в "Ип Ман 3".

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модель
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