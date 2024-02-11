Майк Тайсон и румынская модель Мадалина Генеа вместе сыграют в фильме Человек-кролик
Легендарный американский боксер Майк Тайсон посетил мероприятие, посвященное фильму "Человек-кролик", в котором он сыграет самого себя. На красной дорожке он появился у компании с известной моделью из Румынии Мадалиной Генеа.
Видео с участием Майка модель выложила в свои инстаграммы, передает портал Новини.LIVE.
Пока что известно, что фильм будут снимать в Турине. В Италию Майк Тайсон прилетел на частном самолете вместе со своей женой Лакихой Спайсер.
А Мадалина выбрала для события откровенное черное платье с глубоким декольте и написала отчаянный пост, в котором отметила, что для нее честь познакомиться с семьей легенды бокса.
"Очень рада поделиться важной новостью. Имела честь познакомиться с Майком Тайсоном и его прекрасной женой, вы оба среди самых скромных на земле душ, которых я когда-либо встречала", — написала Мадалина.
Фильм будет снят на 95% на виртуальной площадке
Согласно предоставленному синопсису, в "Человеке-кролике" рассказывается о супергерое-мультимиллионере, который анонимно наносит удар по силам зла в маске кролика. Им движет желание отомстить за свою сестру, которая покончила с собой после совершения акта насилия, изображение которого попали в Интернет.
Andrea Iervolino, CEO of TaTaTu, безусловно новый проект Bunny - Man long boxing legend Mike Tyson!— TaTaTu_Official (@TaTaTu_Official) February 9, 2024
Shot 95% в виртуальном производстве на Tuscany Film Studios, этот фильм производит революционный кинотеатр.
Перейти к сценам of Bunny-Man press conference! pic.twitter.com/t07OkWhqUO
"Мы рады приступить к этому инновационному проекту, 95% которого будет снято на виртуальной площадке. Мы также гордимся тем, что в нашем актерском составе есть такая легенда, как Майк Тайсон, который, безусловно, поможет сделать "Человек-кролика" еще более особенным". — отметил продюсер Андреа Ерволино.
Никаких подробностей о роли Тайсона не сообщалось. Режиссер фильма и остальной международный актер также держатся в секрете.
Предыдущие появления Тайсона в кино включали эпизодические роли в фильмах "Похмелье" и "Похмелье, часть 2", а также роль Фрэнка, коррумпированного американского застройщика, также боксером, в "Ип Ман 3".
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